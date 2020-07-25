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Эксперты выяснили, когда чаще всего болеют домашние животные
Многие хозяева вывозят своих любимцев на дачу в летний период, в итоге в этот сезон животные болеют на 73% чаще, чем в другое время года, подсчитали дочерняя... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сбербанк россии, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, санкт-петербург, общество

Эксперты выяснили, когда чаще всего болеют домашние животные

14:10 25.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПес
Пес
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пес. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Многие хозяева вывозят своих любимцев на дачу в летний период, в итоге в этот сезон животные болеют на 73% чаще, чем в другое время года, подсчитали дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк Страхование" и ветеринарный сервис "Кот и Пес", сравнив статистику обращений за март и июнь этого года.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе страховщика, 60% владельцев кошек и собак летом отправляются вместе с ними на дачу. Там любимцы чувствуют себя свободнее, но также возрастает риск, что они столкнутся, например, с травмами или укусами клещей.
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"В июне 2020 года количество обращений к ветеринарам выросло на 73% по сравнению с мартом. Похожая тенденция наблюдалась и в прошлом году: в 2019-м по поводу здоровья питомцев в июне консультировались на 50% больше, чем в марте. В целом за год количество визитов к ветеринарам выросло почти в два раза", - рассказали в страховой компании.
Собакам помощь ветеринара требуется чаще, чем кошкам - на первых приходится 46% от общего количества запросов, а на вторых - 38%. Самые частые проблемы собак - пищевая аллергия, блошиный дерматит, грибковые и паразитарные заболевания, пищевые расстройства и вирусные инфекции. У кошек, вдобавок к этому, нередко бывают травмы и поведенческие нарушения. Кроме того, все животные рискуют столкнуться с укусами клещей.
Чаще всего запросы по поводу проблем животных поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, отмечают в "Сбербанк Страховании". В топ-10 регионов по количеству обращений также вошли Краснодарский край, Тверская, Калужская, Ивановская, Челябинская, Воронежская и Омская области.
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Сбербанк РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайСанкт-ПетербургОбщество
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