В ДНР готовы выполнять требования дополнительных мер перемирия

"Подразделения ДНР всегда выполняли требования достигнутых договоренностей о прекращении огня. Мы надеемся, что подписание данного документа существенно снизит уровень эскалации на линии соприкосновения. Сейчас, как и прежде, мы готовы выполнять все требования мер по прекращению огня, а также активно участвовать в координационном механизме по реагированию и предотвращению нарушений режима прекращения огня", - сказал журналистам Якубов.