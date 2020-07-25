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В ДНР готовы выполнять требования дополнительных мер перемирия
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы выполнять требования дополнительных мер по контролю за режимом прекращения огня, сообщил... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:36
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, руслан якубов, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР готовы выполнять требования дополнительных мер перемирия

13:36 25.07.2020
1159
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРуководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы выполнять требования дополнительных мер по контролю за режимом прекращения огня, сообщил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
На прошедшей в среду встрече трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу удалось подписать документ, содержащий дополнительные меры контроля режима прекращения огня. В числе прочих документ содержит требования о запрете наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование беспилотников и размещение вооружения и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры. Также утвержденный комплекс мер обязывает стороны к применению дисциплинарных наказаний виновных в нарушении перемирия. В документе также отмечается, что ответный огонь возможен только по приказу руководства вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ЛНР и ДНР и только после безуспешной попытки использовать координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия.
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"Подразделения ДНР всегда выполняли требования достигнутых договоренностей о прекращении огня. Мы надеемся, что подписание данного документа существенно снизит уровень эскалации на линии соприкосновения. Сейчас, как и прежде, мы готовы выполнять все требования мер по прекращению огня, а также активно участвовать в координационном механизме по реагированию и предотвращению нарушений режима прекращения огня", - сказал журналистам Якубов.
Кроме того, он отметил, что данный процесс – это не очередное перемирие, а механизм для конкретного контроля действующего бессрочного режима прекращения огня, объявленного год назад.
"Еще раз хотелось бы отметить с целью избежания спекуляций и ложных трактовок, подписание дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня не означает начало нового перемирия. Это попытка конкретизировать требования и закрепить письменно ответственность сторон по соблюдению объявленного ранее бессрочного режима прекращения огня", - подчеркнул Якубов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеРуслан ЯкубовДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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