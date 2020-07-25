Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574908155.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1645
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 34, до 1645, сообщили РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:229:3093:1969_1400x0_80_0_0_1bf08043864fc2e98e5ba3ba57616d85.jpg
https://ria.ru/20200724/1574857095.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200725/1574904569.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:229:3093:1969_1400x0_80_0_0_1bf08043864fc2e98e5ba3ba57616d85.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_90:0:2819:2047_1400x0_80_0_0_d9906e82117e415f883eb2e34fe41e96.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_431:0:2478:2047_1400x0_80_0_0_e96b5b769bd7620be02a6987d63ae38c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1645

13:14 25.07.2020
1206
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 34, до 1645, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1611 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 24 июля, выявлено 34 случая заболевания COVID-19, из них один случай обнаружен у прибывшего из Украины 17 июля и один случай - у прибывшего из Российской Федерации. По состоянию на 25 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики 1645, на лечении 802 пациента, выписаны 747 человек, летальных случаев 96", - говорится в сообщении ведомства.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
24 июля, 13:03Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины от COVID-19 в ШОС
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
Вчера, 11:29
Нельзя исключать. Во Франции подумывают о закрытии границ из-за COVID-19
110400
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
Рекомендуем
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
В ДНР готовы выполнять требования дополнительных мер перемирия
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране более 250 тысяч человек выздоровели от COVID-19
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили предложение Климкина устроить России проблемы
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посольство Армении выясняет информацию о задержанных после драк в Москве
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 43 678
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
В Сирию за сутки вернулись почти 70 беженцев из Ливана
Врач у окна в госпитале COVID-19
Самарские медики рассказали об умершем пациенте с коронавирусом
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Греция будет требовать от прилетающих из Румынии и Болгарии тест на COVID
Медики в США
В США выявили более 73 тысяч новых случаев COVID-19
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Приднестровье число умерших пациентов с коронавирусом превысило 50
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
Машина скорой помощи в ЛНР
В ЛНР число случаев COVID-19 достигло 606
Янтарный самородок Флотский, добытый в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината
Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Флотским"
Последствия ДТП в Дзержинском районе Ярославля
В Ярославле четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
21:54В Карибском море распространяется шторм "Гонсало"
Лента новостейМолния