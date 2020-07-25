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75 лет Великой Победы
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СК завел новые дела из-за фото нацистов на акции "Бессмертный полк"
Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела о реабилитации нацизма из-за публикаций фотографий нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк". Об этом... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:29
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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светлана петренко, великая отечественная война (1941-1945), кемерово, гусев, пермь

СК завел новые дела из-за фото нацистов на акции "Бессмертный полк"

12:51 25.07.2020 (обновлено: 14:29 25.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк онлайн"
Акция Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела о реабилитации нацизма из-за публикаций фотографий нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Как установили следователи, житель Кемерово Дмитрий Бородаенко загрузил на сайт "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера, а Максим Гусев из Перми — фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн началось 9 мая. Но среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера, группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера, предателя Родины Андрея Власова, добровольно перешедшего на службу гитлеровцам, и других. При этом Гитлер, например, значился как "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо", Мюллер — как Михайловский Геннадий и так далее.
Следователи усмотрели в этих действиях одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, и возбудили уже несколько уголовных дел. По данным СК, снимки загружали несколько десятков человек, большая часть из которых иностранцы.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
16 мая, 19:08
"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
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75 лет Великой ПобедыСветлана ПетренкоВеликая Отечественная война (1941-1945)КемеровоГусевПермь
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