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Полиция рассказала подробности смертельного ДТП в Дагестане
В крупном ДТП в Дагестане, где погибли пять человек и столько же пострадали, участвовали четыре автомобиля, сообщает МВД по региону. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:40
республика дагестан
происшествия
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60
республика дагестан, происшествия

Полиция рассказала подробности смертельного ДТП в Дагестане

12:40 25.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 25 июл - РИА Новости. В крупном ДТП в Дагестане, где погибли пять человек и столько же пострадали, участвовали четыре автомобиля, сообщает МВД по региону.
Ранее в минздраве региона сообщили, что в ДТП в Хасавюртовском районе пятеро погибли, пятеро госпитализированы.

"В субботу приблизительно в час ночи при въезде в село Эндирей Хасавюртовского района 46-летний местный житель, по предварительной информации, управляя автомобилем ВАЗ-21120, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Lada Priora под управлением 25-летнего жителя Хасавюрта, Kia Rio под управлением 30-летнего жителя села Эндирей, и с автомобилем ВАЗ-21101, за рулем которого находился 35-летний мужчина, проживающий в том же селе. В результате автоаварии, по имеющейся на данный момент информации, пять человек погибло и пять пострадало", - говорится в сообщении МВД в Instagram.

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Республика ДагестанПроисшествия
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