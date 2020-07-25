Полиция рассказала подробности смертельного ДТП в Дагестане

"В субботу приблизительно в час ночи при въезде в село Эндирей Хасавюртовского района 46-летний местный житель, по предварительной информации, управляя автомобилем ВАЗ-21120, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Lada Priora под управлением 25-летнего жителя Хасавюрта, Kia Rio под управлением 30-летнего жителя села Эндирей, и с автомобилем ВАЗ-21101, за рулем которого находился 35-летний мужчина, проживающий в том же селе. В результате автоаварии, по имеющейся на данный момент информации, пять человек погибло и пять пострадало", - говорится в сообщении МВД в Instagram.