Первый в этом году в России массовый забег состоялся в Обнинске

КАЛУГА, 25 июл - РИА Новости. Традиционный Атомный марафон прошел в субботу в Обнинске (Калужская область), массовый забег стал первым в этом году в России, сообщило правительство региона.
Марафон посвящен Дню города и проводится с целью пропаганды здорового образа жизни. Маршрут пролегает по историческим и культурным местам наукограда. В этом году марафон состоялся в пятый раз.
В забеге приняли участие более полутора тысяч жителей Обнинска в возрасте от 18 до 80 лет, сотрудники и ветераны государственной корпорации "Росатом", представители предприятий области, члены регионального правительства, а также граждане Белоруссии, Казахстана и Мексики. Каждый участник марафона получил личный номер и памятную медаль, а также смог выбрать удобную для себя дистанцию: 5 или 21 километр.
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша участвовал в пятикилометровом забеге под номером 40. От имени правительства области он поздравил участников марафона и всех жителей наукограда с Днем города. Руководитель региона напомнил, что ставший традиционным марафон начинался пять лет назад, когда в нем приняли участие порядка 150 энтузиастов. В этом году он и вовсе стал особенным.
"Он первый в стране открывает такого рода большие пробеги. До сих пор ещё нигде в силу понятных причин такого не было. А сегодня в Калужской области марафон состоялся!" - сказал Шапша.
В своих аккаунтах в социальных сетях врио губернатора поделился впечатлениями от забега. "Круто, здорово, настоящий драйв! И еще целое море положительных эмоций! Пробежал дистанцию в 5 километров юбилейного V "Атомного марафона" в Обнинске. Время - 27 минут 12 секунд, темп - 5:27. Тренировки не прошли даром: пока это лучший личный результат", - рассказал Шапша.