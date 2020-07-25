В Калининградской области число заболевших COVID-19 моряков выросло до 16

"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции. У шести заболевших диагностирована пневмония, у семерых - ОРВИ. У троих бессимптомная форма. Среди новых случаев - трое моряков, вернувшихся из Намибии (всего заболевших и инфицированных с данного судна восемь человек)", - рассказали в штабе.