Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574906442.html
В Калининградской области число заболевших COVID-19 моряков выросло до 16
Еще трое моряков, вернувшихся из рейса в Намибию, оказались среди 16 новых заболевших коронавирусом жителей Калининградской области, всего COVID-19 выявили уже... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
намибия
калининград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_0:67:2571:1513_1400x0_80_0_0_9f2963174f324cf99e096ff35835d164.jpg
https://ria.ru/20200718/1574541027.html
калининградская область
намибия
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_0:67:2571:1513_1400x0_80_0_0_9f2963174f324cf99e096ff35835d164.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_206:0:2318:1584_1400x0_80_0_0_0aeb68ca65cd029b3da7f9ac28b9be2c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_470:0:2054:1584_1400x0_80_0_0_1408c7276ff80e02c4c4e05c4c0fae97.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, намибия, калининград, общество

В Калининградской области число заболевших COVID-19 моряков выросло до 16

12:15 25.07.2020
983
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 25 июл - РИА Новости. Еще трое моряков, вернувшихся из рейса в Намибию, оказались среди 16 новых заболевших коронавирусом жителей Калининградской области, всего COVID-19 выявили уже у восьмерых членов этого экипажа, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции. У шести заболевших диагностирована пневмония, у семерых - ОРВИ. У троих бессимптомная форма. Среди новых случаев - трое моряков, вернувшихся из Намибии (всего заболевших и инфицированных с данного судна восемь человек)", - рассказали в штабе.
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
18 июля, 19:47
Врач объяснил проявление "самого раннего симптома" коронавируса
По данным оперштаба, среди заболевших двое вахтовиков, приехавших в Калининград для работы на стройке, пятеро пенсионеров, а также официантка одного из ресторанов. По каждому случаю определён круг контактных - 98 человек. Всем им выдали постановления об изоляции и передали под медицинское наблюдение и обследование.
Всего на 24 июля на COVID-19 обследовано 116,4 тысячи человек. Выявлено 2775 случаев заражения, 2308 человек из них выздоровели, 44 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 367 человек.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001130
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьНамибияКалининградОбщество
Рекомендуем
Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Подмосковье более 45 тысяч пациентов вылечили от COVID-19
Мыс Фиолент
В Совфеде пригрозили Климкину уголовным делом за слова о Крыме
Магазин одежды
Эксперты спрогнозировали снижение непродовольственного ритейла в России
Бишкек
В Киргизии объявят день национального траура по умершим от COVID-19
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции три человека пострадали после наезда такси
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
Более 200 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Абхазии выявили три новых случая COVID-19
Квитанции об оплате услуг ЖКХ
Турчак оценил предложение депутата вернуть пени за просрочку платежей ЖКХ
Протесты в Сиэтле, США
Суд заблокировал закон Сиэтла о запрете использования слезоточивого газа
Самая старая улица Москвы — Никольская
Названы самые популярные автобусные маршруты лета
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2), вид изнутри
Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе
Янтарный самородок Флотский, добытый в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината
Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Флотским"
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
"Ноль анализа". Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России
Писатель Владислав Крапивин
Писатель Владислав Крапивин попал в реанимацию с пневмонией
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция задержала девять участников массовых драк в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
21:54В Карибском море распространяется шторм "Гонсало"
Лента новостейМолния