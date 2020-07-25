В Калининградской области число заболевших COVID-19 моряков выросло до 16

КАЛИНИНГРАД, 25 июл - РИА Новости. Еще трое моряков, вернувшихся из рейса в Намибию, оказались среди 16 новых заболевших коронавирусом жителей Калининградской области, всего COVID-19 выявили уже у восьмерых членов этого экипажа, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции. У шести заболевших диагностирована пневмония, у семерых - ОРВИ. У троих бессимптомная форма. Среди новых случаев - трое моряков, вернувшихся из Намибии (всего заболевших и инфицированных с данного судна восемь человек)", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, среди заболевших двое вахтовиков, приехавших в Калининград для работы на стройке, пятеро пенсионеров, а также официантка одного из ресторанов. По каждому случаю определён круг контактных - 98 человек. Всем им выдали постановления об изоляции и передали под медицинское наблюдение и обследование.
Всего на 24 июля на COVID-19 обследовано 116,4 тысячи человек. Выявлено 2775 случаев заражения, 2308 человек из них выздоровели, 44 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 367 человек.
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