В ВСУ за сутки выявили десять случаев коронавируса

Отмечается, что всего выздоровели 566 человек, летальных случаев пять.

В учреждениях здравоохранения находится четыре человека, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По данным минздрава Украины, по состоянию на 25 июля, по стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 за минувшие сутки.