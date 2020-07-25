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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574904178.html
В ВСУ за сутки выявили десять случаев коронавируса
Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеет 155 человек, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ВСУ за сутки выявили десять случаев коронавируса

11:14 25.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеет 155 человек, сообщил пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 25 июля в вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 155 человек… За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
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Отмечается, что всего выздоровели 566 человек, летальных случаев пять.
В учреждениях здравоохранения находится четыре человека, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
По данным минздрава Украины, по состоянию на 25 июля, по стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 за минувшие сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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