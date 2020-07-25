В ВСУ за сутки выявили десять случаев коронавируса

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 25 июля в вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 155 человек… За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
Отмечается, что всего выздоровели 566 человек, летальных случаев пять.
В учреждениях здравоохранения находится четыре человека, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
По данным минздрава Украины, по состоянию на 25 июля, по стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 за минувшие сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф