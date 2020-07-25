Полиция начала проверку после угроз журналистке из Дагестана

"От одной из жительниц Махачкалы, журналистки Светланы Анохиной, поступило заявление об угрозе жизни неизвестным, звонившим ей по телефону. К заявлению приобщена и аудиозапись звонка, на которой отчетливо слышатся угрозы в адрес журналиста. Не знал ли звонивший, что его действия попадают под статью 119 УК РФ "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью", или же знал, но не счел это ограничением, еще предстоит разобраться", - говорится в сообщении ведомства в Instagram. Отмечается, что республиканское МВД проводит проверку по данному факту.