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Полиция начала проверку после угроз журналистке из Дагестана
Полицейские начали проверку по факту угрозы убийством журналистке из Дагестана, сообщает МВД по региону. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:04
республика дагестан
происшествия
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республика дагестан, происшествия

Полиция начала проверку после угроз журналистке из Дагестана

11:04 25.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 25 июл - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту угрозы убийством журналистке из Дагестана, сообщает МВД по региону.
"От одной из жительниц Махачкалы, журналистки Светланы Анохиной, поступило заявление об угрозе жизни неизвестным, звонившим ей по телефону. К заявлению приобщена и аудиозапись звонка, на которой отчетливо слышатся угрозы в адрес журналиста. Не знал ли звонивший, что его действия попадают под статью 119 УК РФ "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью", или же знал, но не счел это ограничением, еще предстоит разобраться", - говорится в сообщении ведомства в Instagram. Отмечается, что республиканское МВД проводит проверку по данному факту.
По данным СМИ, Анохина работает главным редактором в издании "Даптар", которое посвящено положению женщин в северокавказском обществе.
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Республика ДагестанПроисшествия
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