Названы бюджетные направления для отдыха по России в августе

При составлении списка были учтены средние минимальные цены на перелеты из всех городов России в августе этого года.

Ранее сообщалось, что правительство решило выделить туротрасли дополнительно 15 миллионов рублей на развитие внутреннего туризма. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов тем, кто до конца года поедет на отдых в российские регионы.