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Туризм
https://ria.ru/20200725/1574903067.html
Названы бюджетные направления для отдыха по России в августе
Эксперты сервиса OneTwoTrip составили список городов, в которые будет выгоднее всего полететь в августе, передает RT. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:47
туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
нижний новгород
москва
челябинск
краснодар
геленджик
астрахань
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4
россия
нижний новгород
москва
челябинск
краснодар
геленджик
астрахань
симферополь
минеральные воды
тюмень
анапа
пермь
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572624709_0:93:3085:1828_1400x0_80_0_0_cb69df1f3567696099887f90d6674036.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ассоциация туроператоров россии (атор), нижний новгород, москва, челябинск, краснодар, геленджик, астрахань, симферополь, минеральные воды, тюмень, анапа, пермь

Названы бюджетные направления для отдыха по России в августе

10:44 25.07.2020 (обновлено: 13:47 25.07.2020)
3436
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту
Люди в аэропорту
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты сервиса OneTwoTrip составили список городов, в которые будет выгоднее всего полететь в августе, передает RT.
Билет на самолет в Москву можно купить от 850 рублей. Далее следуют Астрахань и Волгоград (930 рублей), а затем Барнаул (1070 рублей). Чуть дороже выйдет билет на самолет до Новосибирска и Челябинска — от 1100 рублей. Перелет в Пермь и Нижний Новгород, а также Тюмень и Омск обойдется не менее чем в 1300 рублей.
За эту же сумму можно полететь в Минеральные Воды. В курортные города билеты дороже: так, за полет в Краснодар придется заплатить около 1600 рублей, а в Симферополь — две тысячи. За 2200 рублей можно долететь до Анапы, а за 2900 — в Геленджик.
При составлении списка были учтены средние минимальные цены на перелеты из всех городов России в августе этого года.
Ранее сообщалось, что правительство решило выделить туротрасли дополнительно 15 миллионов рублей на развитие внутреннего туризма. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов тем, кто до конца года поедет на отдых в российские регионы.
Сумма возврата составляет от пяти до 15 тысяч рублей — это зависит от тура. Программа начнет действовать в августе, компенсация будет начисляться при оплате услуг картой платежной системы "Мир". Продолжительность тура должна составлять не менее пяти ночей. Кешбэк, по данным АТОР, будут начислять при покупке туров со сроками с 15 августа по 20 декабря в 44 регионах России.
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
22 июля, 12:43Туризм
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
28520010
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ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Нижний НовгородМоскваЧелябинскКраснодарГеленджикАстраханьСимферопольМинеральные ВодыТюменьАнапаПермь
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