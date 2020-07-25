Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя — всего около двух тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК России Ольга Постнова.
Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, объявлен розыск, сообщила ранее пресс-служба МВД по Республике Крым. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело.
"Поисковые мероприятия не приостанавливались ни на минуту и продолжаются в настоящее время силами органов Следственного комитета, МВД, МЧС, волонтерами поискового движения "Лиза Алерт", добровольцев из различных регионов. Обследован расположенный близ дома водоем (в настоящее время идет его повторный осмотр), поселок и прилегающие территории, проведен подворовый обход и опрос местных жителей", – сообщила Постнова, отметив, что исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по региону Владимир Терентьев находится на месте поисковых работ.
Проводятся все необходимые следственные действия с использованием криминалистической техники, отметила она.
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По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, о пропаже мальчика сообщила его мама. Всего в поисковых мероприятиях задействовано около двух тысяч человек, сообщили в МВД.
Рост ребенка 110 см, обычного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одет был в серую футболку, темно-синие шорты и белые тапочки.