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Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек
Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя — всего около двух тысяч человек ищут пропавшего в пятницу... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:31
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия

Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек

10:43 25.07.2020 (обновлено: 15:31 25.07.2020)
15076
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя — всего около двух тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК России Ольга Постнова.
Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, объявлен розыск, сообщила ранее пресс-служба МВД по Республике Крым. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело.
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"Поисковые мероприятия не приостанавливались ни на минуту и продолжаются в настоящее время силами органов Следственного комитета, МВД, МЧС, волонтерами поискового движения "Лиза Алерт", добровольцев из различных регионов. Обследован расположенный близ дома водоем (в настоящее время идет его повторный осмотр), поселок и прилегающие территории, проведен подворовый обход и опрос местных жителей", – сообщила Постнова, отметив, что исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по региону Владимир Терентьев находится на месте поисковых работ.
Проводятся все необходимые следственные действия с использованием криминалистической техники, отметила она.
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По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, о пропаже мальчика сообщила его мама. Всего в поисковых мероприятиях задействовано около двух тысяч человек, сообщили в МВД.
Рост ребенка 110 см, обычного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одет был в серую футболку, темно-синие шорты и белые тапочки.
0225218
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
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