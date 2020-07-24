Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574892096.html
В Крыму пропал трехлетний ребенок
Трехлетний мальчик пропал в Симферопольском районе Крыма, объявлен розыск, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html
2
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_5c59cda3ad1c97641a33a04161389bb4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_318:0:1568:1250_1400x0_80_0_0_d92bea2c3980540cdc96851eddb56fc8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия

В Крыму пропал трехлетний ребенок

21:54 24.07.2020 (обновлено: 22:55 24.07.2020)
3129
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Трехлетний мальчик пропал в Симферопольском районе Крыма, объявлен розыск, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В селе Строгановка проводятся мероприятия по розыску пропавшего 3-летнего мальчика. Ранее в полицию обратились родители ребенка. Они сообщили, что мальчик играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции и МЧС проводят розыскные мероприятия.
Как сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ, около 16.00 мальчик из в селе Строгановка пошел гулять вместе со старшей сестой. В какой-то момент девочка потеряла его из виду.
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, на месте работают опытные следователи и криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя крымского управления СК РФ Владимиром Терентьевым.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
50216188
Обсудить 2
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
Рекомендуем
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор посоветовал Турчинову взять на "штурм Крыма" белый флаг
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков высмеял готового "штурмовать Крым" Турчинова
ДТП в городском округе Ступино. 24 июля 2020
В Подмосковье два человека погибли в крупном ДТП
Перекати-поле во дворе дома в Пуэбло-Уэст, штат Колорадо, США
СМИ узнали об угрозе выселения для миллионов арендаторов жилья в США
Оплата телефоном
Власти Москвы заявили, что терминалы в магазинах смогут заменить кассиров
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северной Осетии возбудили дело из-за треснувшего после ремонта моста
Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
США заявили о возможных ответных мерах на угрозы в космосе
Машина скорой помощи
В Москве проводят проверку после нападения охранника на водителя скорой
Автодорога в Танзании
МИД объяснил выбор Танзании для восстановления авиасообщения
Граница России и Абхазии
Глава Абхазии обсудил с российским послом открытие границы
Соучредитель компании Apple Стив Возняк на лекции в рамках VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в Москве. 7 октября 2017
Сооснователь Apple подал в суд на YouTube из-за мошеннических видео
Сотрудник полиции
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
Моника Левински
Российские пранкеры разыграли Монику Левински
Владимир Путин и Николя Саркози в Ново-Огарево
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Лента новостейМолния