В Крыму пропал трехлетний ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Трехлетний мальчик пропал в Симферопольском районе Крыма, объявлен розыск, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В селе Строгановка проводятся мероприятия по розыску пропавшего 3-летнего мальчика. Ранее в полицию обратились родители ребенка. Они сообщили, что мальчик играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции и МЧС проводят розыскные мероприятия.
Как сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ, около 16.00 мальчик из в селе Строгановка пошел гулять вместе со старшей сестой. В какой-то момент девочка потеряла его из виду.
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, на месте работают опытные следователи и криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя крымского управления СК РФ Владимиром Терентьевым.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.