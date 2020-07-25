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В России за сутки умерли 146 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 146 человек с коронавирусом, за все время - 13 192, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:36
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 146 пациентов с коронавирусом

10:36 25.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В России за сутки умерли 146 человек с коронавирусом, за все время - 13 192, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 146 летальных случаев... За весь период по России умерло 13 192 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 28 человек умерли в Санкт-Петербурге, 14 - в Москве, 11 - в Свердловской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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