https://ria.ru/20200725/1574902724.html
В России за сутки умерли 146 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 146 человек с коронавирусом, за все время - 13 192, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:36
2020-07-25T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество