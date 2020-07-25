В Калининграде открылся фестиваль "Балтийский онлайн-дебют"

"Мы видим, что рынок онлайн-кинотеатров растет на 50% в год. Аудитория IVI - 4 миллиона человек. Никогда ни у одного фестиваля, который мы проводили, не было такой аудитории, максимально было 12-15 тысяч человек. Здесь мы можем охватить несколько сотен тысяч. Это совершенно другой уровень. И опять же речь идет не только о кино, о творчестве, это еще и определенная нативная реклама Калининградской области, когда мы говорим, что у нас проходят такие крутые события", - сказал Ермак.