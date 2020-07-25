В Калининграде открылся фестиваль "Балтийский онлайн-дебют"

КАЛИНИНГРАД, 25 июл - РИА Новости. Фестиваль "Балтийский онлайн-дебют" открылся в Калининграде полнометражной лентой польского режиссера Бартоша Крухлика "Сверхновая", передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия фестиваля, которая состоялась на территории исторического здания башни Врангеля, приняли участие режиссёр и генпродюсер онлайн-платформы IVI (на которой будут доступны все фильмы-участники киносмотра) Давид Кочаров, режиссёр, сценарист независимого кино и актёр Игорь Волошин и министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Вел церемонию музыкант и телеведущий Родион Газманов.
"Мы видим, что рынок онлайн-кинотеатров растет на 50% в год. Аудитория IVI - 4 миллиона человек. Никогда ни у одного фестиваля, который мы проводили, не было такой аудитории, максимально было 12-15 тысяч человек. Здесь мы можем охватить несколько сотен тысяч. Это совершенно другой уровень. И опять же речь идет не только о кино, о творчестве, это еще и определенная нативная реклама Калининградской области, когда мы говорим, что у нас проходят такие крутые события", - сказал Ермак.
По словам министра, организаторы уже обсуждают возможность сделать фестиваль "Балтийский онлайн-дебют" в таком формате традиционным.
Зрители могли увидеть церемонию открытия фестиваля, а также драматический триллер "Сверхновая" благодаря трансляции в онлайн-кинотеатре IVI. Калининградцы могли посмотреть церемонию и фильм еще и под открытым небом - в автокинотеатре "Ночной дозор".
Фильмы конкурсной программы распределены тематически: "Лето", "Ностальгия", "Любит/не любит", "Успех" и "Жизнь". Каждый зритель сможет принять участие в онлайн-голосовании, которое проходит с 24 по 30 июля на сайте онлайн-кинотеатра IVI.
"Благодаря этому фестивалю люди посмотрят хорошее кино — в этом главная его польза. У онлайн-кинотеатра IVI очень внушительна аудитория, он довольно хорошо представлен в регионах. Администрация области полностью взяла на себя организацию фестиваля. Честно говоря, с нашей стороны и с их коммерческой выгоды никакой нет, это исключительно имиджевая история", - сказал журналистам генпродюсер онлайн-платформы IVI Давид Кочаров.
Всего за фестивальную неделю зрители на платформе IVI смогут увидеть 15 фильмов режиссёров из России, Швеции, Казахстана, Дании, Норвегии, Чехии, Латвии, Эстонии и Финляндии, среди которых рекордсмены российского кинопроката, лауреаты премий, а также мировые хиты. Все фильмы конкурсной программы номинированы на приз зрительских симпатий. В день закрытия фестиваля, 31 июля, организаторы подведут итоги и расскажут, кому достанется главный приз.
РИА Новости выступает официальным информационным партнером кинофестиваля.