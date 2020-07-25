https://ria.ru/20200725/1574900132.html
Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 31, до 5433, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:28
2020-07-25T09:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
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https://ria.ru/20200724/1574885341.html
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский