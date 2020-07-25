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Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 31, до 5433, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:28
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский

Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19

09:28 25.07.2020
139
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 31, до 5433, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5433 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 934 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 781, в Петушинском районе - 645, в Муроме - 480, в Ковровском районе - 432, в Александровском районе - 421, Собинском - 309, Вязниковском - 284, Юрьев-Польском - 252.
Выздоровел после COVID-19 в регионе 5021 пациент, умер 121.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ковровский районАлександровский районЮрьев-Польский
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09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
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