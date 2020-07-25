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В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма
Закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, является конкретным и публичным аргументом в противовес разработанной Украиной стратегии по... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:47
эмине джапарова
андрей козенко
госдума рф
республика крым
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
эмине джапарова, андрей козенко, госдума рф, республика крым, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма

08:47 25.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, является конкретным и публичным аргументом в противовес разработанной Украиной стратегии по "деоккупации" Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского регион Андрей Козенко.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
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"Если говорить о засекреченной Украиной стратегии "деоккупации", то в ответ на нее Россия подготовила вполне конкретный и публичный аргумент в виде закона, приравнивающего действия по отчуждению территории России к экстремистской деятельности. Закон вводит уголовную ответственность сроком до 10 лет за конкретные действия, а также за призывы", - сказал РИА Новости Козенко.
В связи с этим депутат предложил украинским политикам даже не начинать раскрывать суть очередного подготовленного документа, потому что как только его детали станут известны, появятся и те, кто будет нести за него уголовную ответственность.
"Еще раз хочу напомнить живущим в параллельной реальности украинским политикам о том, что время оккупации Крыма официально закончилось подведением итогов референдума 16 марта 2014 года и подписанием договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию", - сказал депутат.
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"Неуловимый Джо". Что стоит за планом Киева по "деоккупации" Крыма?Украина разработала стратегию по "деоккупации" Крыма, заявляют в Киеве. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, украинский политик Владимир Олейник сравнил происходящее с анекдотом.
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Эмине ДжапароваАндрей КозенкоГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
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