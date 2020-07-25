В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма

"Если говорить о засекреченной Украиной стратегии "деоккупации", то в ответ на нее Россия подготовила вполне конкретный и публичный аргумент в виде закона, приравнивающего действия по отчуждению территории России к экстремистской деятельности. Закон вводит уголовную ответственность сроком до 10 лет за конкретные действия, а также за призывы", - сказал РИА Новости Козенко.