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В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 19 653
Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 667 и достигло 19 653, сообщила в субботу пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
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353
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, узбекистан

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 19 653

08:19 25.07.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 25 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 667 и достигло 19 653, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К пятнице число зарегистрированных случаев составляло 18 986, скончались 103 пациента, 10149 выздоровели.
"По состоянию на 25 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 19 653", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 107 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 10 472. В пятницу из больниц были выписаны 323 человека, в четверг – 277, в среду – 351. Сейчас на лечении находятся 9 074 пациента с COVID-19, в том числе 138 - в тяжелом состоянии, 40 - в критическом.
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
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В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал ситуацию с COVID-19 серьезной и согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом о продлении карантина. Сроки продления пока не определены.
Ранее власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевУзбекистан
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