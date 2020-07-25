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Глава МИД Японии совершит первый с февраля визит за рубеж
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги впервые с февраля совершит визит за рубеж - в Великобританию, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:59
тосимицу мотэги
синдзо абэ
великобритания
германия
япония
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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тосимицу мотэги, синдзо абэ, великобритания, германия, япония, в мире

Глава МИД Японии совершит первый с февраля визит за рубеж

07:59 25.07.2020
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© AP Photo / Shizuo KambayashiТосимицу Мотэги
Тосимицу Мотэги
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Тосимицу Мотэги. Архивное фото
ТОКИО, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги впервые с февраля совершит визит за рубеж - в Великобританию, сообщил телеканал NHK.
Визит намечен на первую декаду августа. В основном он будет посвящен вопросам подписания нового экономического соглашения о сотрудничестве, необходимость в котором вызвана выходом Великобритании из ЕС. Стороны рассчитывают подписать документ до конца года. В частности, будут обсуждаться вопросы таможенных пошлин на основную статью японского экспорта в Великобританию – продукцию автомобильной промышленности, и условия импорта в Японию сельскохозяйственной продукции из Великобритании. Также будут подниматься вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.
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Рассчитывать не на что. Япония готовится к "звездным войнам" из-за СШАСША готовятся противостоять в космосе России и Китаю, но даже без моральной помощи Японии им просто не обойтись, пишут местные СМИ.
Последней поездкой главы японского МИД за рубеж стал визит в Германию в феврале. Для премьер-министра Японии Синдзо Абэ последним иностранным визитом стало турне по трем ближневосточным странам в январе. С тех пор все контакты с иностранными лидерами и главами внешнеполитических ведомств проходили в режиме видеоконференций.
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Тосимицу МотэгиСиндзо АбэВеликобританияГерманияЯпонияВ мире
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