Глава МИД Японии совершит первый с февраля визит за рубеж

Визит намечен на первую декаду августа. В основном он будет посвящен вопросам подписания нового экономического соглашения о сотрудничестве, необходимость в котором вызвана выходом Великобритании из ЕС. Стороны рассчитывают подписать документ до конца года. В частности, будут обсуждаться вопросы таможенных пошлин на основную статью японского экспорта в Великобританию – продукцию автомобильной промышленности, и условия импорта в Японию сельскохозяйственной продукции из Великобритании. Также будут подниматься вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.