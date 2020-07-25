https://ria.ru/20200725/1574897347.html
В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1740 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 80 226, сообщила в субботу межведомственная... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T06:53
2020-07-25T06:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
алма-ата
казахстан
в мире
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https://ria.ru/20200725/1574895266.html
нур-султан
алма-ата
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574602117_0:160:2636:1643_1400x0_80_0_0_f8dc39bc5bb3e37d527b066491dbc870.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нур-султан, алма-ата, казахстан, в мире