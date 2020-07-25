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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574897347.html
В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1740 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 80 226, сообщила в субботу межведомственная... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T06:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
алма-ата
казахстан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нур-султан, алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса

06:53 25.07.2020
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© REUTERS / Pavel MikheyevЖенщина проходит тест на коронавирус в Алмате, Казахстан
Женщина проходит тест на коронавирус в Алмате, Казахстан
© REUTERS / Pavel Mikheyev
АЛМА-АТА, 25 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1740 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 80 226, сообщила в субботу межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 49,4 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.
"Зарегистрированы 1740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 924, бессимптомных носителей - 816", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (220) и Нур-Султане (251).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанАлма-АтаКазахстанВ мире
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