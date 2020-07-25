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В Благовещенске прошла инаугурация нового мэра Имамеева
Инаугурация нового мэра Олега Имамеева прошла в субботу в Благовещенске, сообщает администрация города. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T06:10
россия
валентина калита
игорь орлов
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благовещенск
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россия, валентина калита, игорь орлов, амурская область, благовещенск, общество

В Благовещенске прошла инаугурация нового мэра Имамеева

06:10 25.07.2020
66
© Фото : Благовещенская городская ДумаОлег Имамеев
Олег Имамеев
© Фото : Благовещенская городская Дума
Олег Имамеев. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл - РИА Новости. Инаугурация нового мэра Олега Имамеева прошла в субботу в Благовещенске, сообщает администрация города.
Депутаты Благовещенской городской думы 23 июля тайным голосованием выбрали мэром Благовещенска Имамеева, ранее он занимал пост первого заместителя мэра.
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Церемония вступления в должность прошла в общественно-культурном центре Благовещенска с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм из-за COVID-19.
"Удостоверение мэра города и символы Благовещенска - флаг и герб - вручила Олегу Имамеевв председатель Благовещенской городской думы Елена Евглевская. Мэр произнес текст присяги", - говорится в сообщении.
Предыдущий мэр города Валентина Калита передала Имамееву символический ключ от города, губернатор Амурской области наградил Калиту почетным знаком "За заслуги перед Амурской областью" и вручил новому мэру символы государственной власти РФ - флаг и герб Российской Федерации.
"И небольшой неформальный подарок - это именной жилет и каска. Пусть они вам помогут, ведь в городе действительно много работы", - цитирует Орлова правительство Амурской области.
Депутаты городской думы Благовещенска проголосовали за отмену всенародных выборов мэра в конце мая 2015 года, Калита официально вступила в должность мэра 25 июля 2015 года и стала первой женщиной в истории города на этом посту, срок ее полномочий истек.
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РоссияВалентина КалитаИгорь ОрловАмурская областьБлаговещенскОбщество
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