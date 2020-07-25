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Ученый объяснил, чем опасно таяние льдов из-за потепления
Таяние льдов и другие последствия глобального потепления приводят к постепенному повышению уровня мирового океана, что в перспективе угрожает подтоплением... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T05:05
дмитрий стрелецкий
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дмитрий стрелецкий, чукотка, красноярский край, магаданская область, общество

Ученый объяснил, чем опасно таяние льдов из-за потепления

05:05 25.07.2020
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© РИА Новости / Вера КостамоЛьды в Арктике
Льды в Арктике
© РИА Новости / Вера Костамо
Льды в Арктике. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Таяние льдов и другие последствия глобального потепления приводят к постепенному повышению уровня мирового океана, что в перспективе угрожает подтоплением освоенных человеком прибрежных территорий, сообщил РИА Новости доктор географических наук, руководитель лаборатории гидрологии и климатологии Тихоокеанского института географии ДВО РАН.
"Таяние многолетнемерзлых пород в некоторых условиях приводит к выбросам углеродных соединений в атмосферу, что усиливает парниковый эффект, способствует ещё большему нагреву атмосферы. А пожары, вызванные засухами, кроме всего прочего, сопровождаются распространением частиц сажи далеко за пределы очагов возгорания, в том числе её выпадению на снежники и ледники", - сказал ученый.
По его словам, это в свою очередь снижает отражательную способность снега и льда и ускоряет их нагрев и таяние.
"Ускоренное таяние накопленных до того снегов и льдов привносит в океаны дополнительную порцию воды, а это приводит к постепенному - со скоростью около 3 миллиметров в год - повышению уровня мирового океана и угрожает подтопить и даже затопить многие хорошо освоенные человеком прибрежные территории", - отметил Шамов.
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Он рассказал, что за последние 30-40 лет – буквально на глазах у старшего поколения людей – потепление серьезно изменило сибирские и дальневосточные территории: меняются физические свойства подземных льдов, деформируются здания и линейные инженерные сооружения, паводки и засухи учащаются, повышается риск возгорания, что приводит к росту числа и площадей лесных пожаров.
"Таяние древних льдов пробуждает хранившиеся в мерзлоте организмы, которые могут оказаться опасными для современных животных и человека. Изменения в экосистемах побуждают многие организмы к миграциям: более теплолюбивые виды – к освоению новых территорий, хладолюбивые – к отступлению в более холодные районы, поиску новых кормовых угодий, болезненной адаптации к меняющимся условиям обитания", - отмечает ученый.
Он показал график, отражающий рост среднегодовой температуры. На нем видно, как между 1930-ми и 1940-ми годами температура начинает резко отклоняться от нормы в сторону повышения и продолжает расти все это время. Шамов сообщил, что, возможно, это связано с тем, что после депрессии конца 20-х годов прошлого века пошел резкий всплеск развития, который наложился  на подъем температуры, не связанный с человеческой деятельностью.
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"Возможно, (сказались) подготовка в войне, активное развитие экономики - отдельные локальные события на разных континентах. Я сторонник того мнения, что человек участвует в глобальном потеплении, но он - не главная сила. Главная – орбитальные, внеземные процессы, которые определяют нагрев атмосферы. Тому есть масса свидетельств", - добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что нагрев приземных слоёв атмосферы ослабляет широтный перенос воздушных масс и усиливает меридиональный, то есть учащается проникновение тепла и холода в те места, где раньше это было гораздо реже.
"Тревогу вызывают частые в последние десятилетия так называемые блокирующие антициклоны, которые вызывают с одной стороны сильные засухи и пожары, с другой – обильные и интенсивные дожди. Такие антициклоны связывают с перегревом атмосферы", - рассказал ученый.
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Он также отметил, что из-за особенностей атмосферной циркуляции области вблизи полюсов Земли и высокогорные районы планеты испытывают более сильное тепловое воздействие, чем другие территории и акватории.
"В приполярных областях - в России это арктические и субарктические районы - потепление наблюдается интенсивнее в 1,3-1,5 раза по сравнению со средними темпами роста глобальной температуры воздуха", - добавил он.
Шамов отметил, что последствия потепления атмосферы игнорировать нельзя. Нужно изучать процессы в атмосфере и гидросфере, особенно в приполярных районах, в том числе в зоне многолетней мерзлоты. Также важен обмен результатами исследований с зарубежными коллегами, резюмировал ученый.
Ранее профессор университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий сообщил РИА Новости, что ущерб от разрушения или деформации домов, трубопроводов и объектов инфраструктуры, расположенных на мёрзлых грунтах в России, может составить к 2050 году около 250 миллиардов долларов. Эксперт отмечал, что есть  риски для девяти регионов, где на мерзлоте расположены дороги, дома, инфраструктура и предприятия: это Ненецкий АО, Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Якутия, Магаданская область, Чукотка и Камчатка.
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