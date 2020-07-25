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"Готов встать на колени": Жириновский обратился к хабаровчанам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что он готов встать на колени перед жителями Хабаровского края. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:37
россия
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михаил дегтярев
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госдума рф
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хабаровский край
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РИА Новости
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353
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россия, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, владимир путин, хабаровский край, политика

"Готов встать на колени": Жириновский обратился к хабаровчанам

04:37 25.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что он готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.
Жириновский аргументировал свое намерение следующим образом.

"Чтобы поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы", — пояснил политик.

При этом Жириновский призвал хабаровчан поддержать временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева.

"Он все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же", — подчеркнул Жириновский.

Лидер ЛДПР отметил, что у Дегтярева прекрасный опыт в качестве председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Руководить комитетом — это практически вице-премьер", — заключил он.

Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает его причастным к организации двух убийств в 2000-х годах. Сейчас Фургал находится под арестом.
Президент Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Дегтярев.
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