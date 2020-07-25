Twitter и Facebook удалили аккаунты союзников Болсонару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 июл - РИА Новости. Социальные сети Социальные сети Twitter и Facebook удалили аккаунты 16 союзников президента Бразилии Жаира Болсонару , подозреваемых в распространении лживых новостей.

Ранее суд в Бразилии потребовал заблокировать аккаунты и угрожал наложить на компании ежедневный штраф в размере 20 тысяч реалов (около 3,8 тысячи долларов) в случае неисполнения.

В заявлении Twitter сообщает, что "действовал строго в соответствии с судебным распоряжением по делу в Федеральном верховном суде". В свою очередь Facebook подчеркнул в заявлении, что "уважает судебную власть и исполняет действительные судебные распоряжения".

Данное решение затронуло одного из наиболее известных сторонников президента Лучану Ханга (Luciano Hang) и одного из его политических союзников Роберту Джефферсона (Roberto Jefferson), национального председателя Бразильской рабочей партии (PTB).