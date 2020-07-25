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Twitter и Facebook удалили аккаунты союзников Болсонару
Социальные сети Twitter и Facebook удалили аккаунты 16 союзников президента Бразилии Жаира Болсонару, подозреваемых в распространении лживых новостей. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T03:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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жаир болсонару, facebook, бразилия, twitter, в мире

Twitter и Facebook удалили аккаунты союзников Болсонару

03:47 25.07.2020
676
© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 июл - РИА Новости. Социальные сети Twitter и Facebook удалили аккаунты 16 союзников президента Бразилии Жаира Болсонару, подозреваемых в распространении лживых новостей.
Ранее суд в Бразилии потребовал заблокировать аккаунты и угрожал наложить на компании ежедневный штраф в размере 20 тысяч реалов (около 3,8 тысячи долларов) в случае неисполнения.
В заявлении Twitter сообщает, что "действовал строго в соответствии с судебным распоряжением по делу в Федеральном верховном суде". В свою очередь Facebook подчеркнул в заявлении, что "уважает судебную власть и исполняет действительные судебные распоряжения".
Данное решение затронуло одного из наиболее известных сторонников президента Лучану Ханга (Luciano Hang) и одного из его политических союзников Роберту Джефферсона (Roberto Jefferson), национального председателя Бразильской рабочей партии (PTB).
Среди тех, кто лишился аккаунтов, есть предприниматели, активисты, один ютубер, блогеры, военный и советники парламентариев-сторонников Болсонару.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
20 июля, 14:02Распространение нового коронавируса
Зараженный коронавирусом Болсонару принял сторонников в своей резиденции
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Жаир БолсонаруFacebookБразилияTwitterВ мире
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