https://ria.ru/20200725/1574896125.html
Twitter и Facebook удалили аккаунты союзников Болсонару
Социальные сети Twitter и Facebook удалили аккаунты 16 союзников президента Бразилии Жаира Болсонару, подозреваемых в распространении лживых новостей. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T03:47
2020-07-25T03:47
жаир болсонару
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бразилия
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2
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жаир болсонару, facebook, бразилия, twitter, в мире
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 июл - РИА Новости.
Социальные сети Twitter
и Facebook удалили аккаунты 16 союзников президента Бразилии Жаира Болсонару
, подозреваемых в распространении лживых новостей.
Ранее суд в Бразилии потребовал заблокировать аккаунты и угрожал наложить на компании ежедневный штраф в размере 20 тысяч реалов (около 3,8 тысячи долларов) в случае неисполнения.
В заявлении Twitter сообщает, что "действовал строго в соответствии с судебным распоряжением по делу в Федеральном верховном суде". В свою очередь Facebook подчеркнул в заявлении, что "уважает судебную власть и исполняет действительные судебные распоряжения".
Данное решение затронуло одного из наиболее известных сторонников президента Лучану Ханга (Luciano Hang) и одного из его политических союзников Роберту Джефферсона (Roberto Jefferson), национального председателя Бразильской рабочей партии (PTB).
Среди тех, кто лишился аккаунтов, есть предприниматели, активисты, один ютубер, блогеры, военный и советники парламентариев-сторонников Болсонару.