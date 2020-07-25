Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200725/1574895994.html
Садальский резко ответил на слова сына Высоцкого
Актер Стас Садальский грубо ответил на слова своего коллеги Никиты Высоцкого о нем. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:34
культура
кино и сериалы
шоу-бизнес
кладбища
никита высоцкий
владимир высоцкий (автор песен)
станислав садальский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/93520/68/935206897_0:126:1647:1052_1400x0_80_0_0_2e7d9743b4d5a60ad56fca1c8084f6b1.jpg
https://ria.ru/20200306/1568235316.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/93520/68/935206897_0:126:1647:1052_1400x0_80_0_0_2e7d9743b4d5a60ad56fca1c8084f6b1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/93520/68/935206897_0:0:1647:1236_1400x0_80_0_0_f1442b875da681cefde8c83e27789ca4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/93520/68/935206897_0:0:1647:1646_1400x0_80_0_0_36a05286bbfa1c7224df897253144f2d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, шоу-бизнес, кладбища, никита высоцкий, владимир высоцкий (автор песен), станислав садальский

Садальский резко ответил на слова сына Высоцкого

03:35 25.07.2020 (обновлено: 08:34 25.07.2020)
21052
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Станислав Садальский. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Актер Стас Садальский грубо ответил на слова своего коллеги Никиты Высоцкого о нем.
Ранее Садальский заявил в инстаграме, что сын Владимира Высоцкого "отрезал папе голову". По его словам, с новой головой памятник "стал на тридцать сантиметров ниже". Потомок поэта и музыканта раскритиковал слова актера, подчеркнув в интервью StarHit, что ему на них плевать.
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
6 марта, 11:18
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
По мнению Садальского, Никите Высоцкому "плевать на память".
"Действительно, что случилось-то? Ну, унизил родного отца на 30 сантиметров. Ну, устроил ему усекновение главы к 40-летию смерти. Ну сделал рот кривым. Что такого? Хорошо, гитару не отобрал и шприц в руку не вложил. Зато благодаря Никите будущее поколение узнает Высоцкого не эпохальным поэтом, а наркоманом и алкашом. Всего-то. Забыл сын самое главное — его отец принадлежит не только ему. И плевать в народ не стоит. Мы-то утремся. А что скажут потомки?" — написал актер в инстаграме.
Сын Высоцкого заявил, что доволен новым монументом, который, по его словам, стал выше, больше затонирован в бронзу, а также получил новую голову. Он отметил, что жалеет лишь о невозможности воплотить эту идею ранее.
102796731
Обсудить 4
КультураКино и сериалыШоу-бизнесКладбищаНикита ВысоцкийВладимир Высоцкий (автор песен)Станислав Садальский
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Протесты в Портленде
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки
Спящая девушка
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Страховой полис ОСАГО
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
"Готов встать на колени": Жириновский обратился к хабаровчанам
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Не чепуха": Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции
Ртутный градусник для измерения температуры
Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам
Кофе и шоколад
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Юрий Цюман на следственном эксперименте
"Его заводили черные колготки": кого убивал таганрогский маньяк Цюман
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния