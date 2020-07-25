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Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
Актер театра и кино Никита Высоцкий в беседе с порталом "СтарХит" прокомментировал высказывание актера Станислава Садальского, который раскритиковал обновленный РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:29
россия
никита высоцкий
владимир высоцкий (автор песен)
александр рукавишников
станислав садальский
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россия, никита высоцкий, владимир высоцкий (автор песен), александр рукавишников, станислав садальский

Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"

01:29 25.07.2020
22530
© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в фотобанкАктер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
© РИА Новости / Мирослав Муразов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Актер театра и кино Никита Высоцкий в беседе с порталом "СтарХит" прокомментировал высказывание актера Станислава Садальского, который раскритиковал обновленный памятник на могиле поэта и певца Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище.
Ранее Садальский написал в своем инстаграме, что сын Высоцкого "отрезал папе голову". По его словам, с новой головой памятник "стал на тридцать сантиметров ниже".

"Сейчас Садальский на этом отпляшется, потом еще кто-то. <…> Садальский — серьезный человек, но мне, честно говоря, на него плевать. А также на его высказывания обо мне и об отце", — признался Высоцкий-младший.

Сын Высоцкого отметил, что памятник поставили 35 лет назад. Тогда были определенные ограничения: монумент не мог быть выше 2,20 метров. Недавно родственник Владимира Высоцкого и создатель памятника Александр Рукавишников решили сделать все так, как хотели изначально.

"Обновленный памятник выглядит по-другому, но не плохо: он стал чуть выше, больше затонирован в бронзу, вылеплена новая голова", — заключил он.

Никита Высоцкий добавил, что вполне доволен новым монументом и лишь жалеет, что нельзя было ранее воплотить эту идею.
Никита Высоцкий
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РоссияНикита ВысоцкийВладимир Высоцкий (автор песен)Александр РукавишниковСтанислав Садальский
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