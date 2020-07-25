Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574887507.html
ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем
На заседании совета директоров 24 июля Банк России снизил ключевую ставку до четырех процентов годовых, в очередной раз обновив исторический минимум. К этому... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:06
депозиты
ипотека
ключевая ставка
вклады
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1400x0_80_0_0_5c2a9c43d248cdc5bf15a0d64c738168.jpg
https://ria.ru/20200724/1574869688.html
https://realty.ria.ru/20200722/1574730602.html
https://ria.ru/20200506/1571003301.html
https://ria.ru/20200711/1574189681.html
низкая инфляция???? то то продукты в магазинах дорожают?
17
НАбиуллина, вероятно, ходит в специальный магазин, где всё дорожает на 4% в год, не больше. Но по простому провольственному чеку видно, что с начала года продукты подорожали процентов на15, минимум.
12
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1400x0_80_0_0_5c2a9c43d248cdc5bf15a0d64c738168.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_144:0:2459:1736_1400x0_80_0_0_84e98571aba383b0e053332cbfe5fde9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_434:0:2170:1736_1400x0_80_0_0_172da4310577ceb696c34527d3c9a08a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
депозиты, ипотека, ключевая ставка, вклады, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), рубль, экономика

ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

08:00 25.07.2020 (обновлено: 08:06 25.07.2020)
6171
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. На заседании совета директоров 24 июля Банк России снизил ключевую ставку до четырех процентов годовых, в очередной раз обновив исторический минимум. К этому регулятора подтолкнули низкая инфляция и необходимость поддержать экономику после пандемии коронавируса. Как действия ЦБ повлияют на валютный курс, доходность депозитов и стоимость ипотеки — в материале РИА Новости.

Абсолютный рекорд

В июне ЦБ резко уменьшил ключевую ставку: сразу на один процентный пункт, доведя до рекордно низкого значения за всю историю — 4,5 процента годовых. На июльском заседании еще убавили 0,25 процентного пункта — до 4,25. Впрочем, неожиданностью для рынка это не стало.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заранее предупредила: "В июне мы снизили ключевую ставку до 4,5 процента. И данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Вчера, 15:27
ЦБ оценил сроки восстановления экономической активности в России

Сейчас инфляция — 3,3 процента. По прогнозу Банка России, годовой показатель в 2020-м окажется в диапазоне 3,7−4,2 процента, в 2021-м — 3,5−4 процента. С учетом проводимой денежно-кредитной политики регулятор ожидает, что инфляция не превысит четырех процентов.

По словам главы ЦБ, на ближайших заседаниях обсуждение ситуации продолжится.

Дешевые кредиты и ипотека

Ключевая ставка — основной индикатор денежно-кредитной политики и главный инструмент ЦБ, определяющий стоимость кредитов. Чем ниже ставка, тем доступнее заимствования, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Дешевые кредитные ресурсы способствуют усилению экономической активности.
После пандемии российской экономике критически не хватает поддержки. Не секрет, что бизнес испытывал трудности несколько месяцев, когда потребление в стране резко сократилось, отмечает руководитель финтех-компании TWINO Ашот Торосян. Доступными деньгами государство пытается запустить экономический рост.
Займы подешевеют и для населения, ставки по основным банковским продуктам — потребительским кредитам и ипотеке — продолжат идти вниз.
Деньги
22 июля, 16:46
Хуснуллин: решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% примут к ноябрю
По данным финансового маркетплейса "Сравни.ру", с 20 по 22 июля 16 банков уменьшили ставки по кредитам от 0,15 до 1,5 процентного пункта. Сильнее всего — по займам наличными в банках за пределами топ-30. Смягчились условия рефинансирования и ипотечных программ в Сбербанке, Газпромбанке, "Открытии" и "Уралсибе" — от 0,4 процентного пункта.
Рекордно низкие проценты сейчас по ипотеке. Средняя ставка на новостройки — 8,16, на готовое жилье — 8,41. Еще год назад было 10-10,5 процента.

Эксперты не исключают 7,5 процента к декабрю. А потом и выхода на уровень действующей льготной ставки — 6,5 процента.

Однако из-за этого подорожает жилье, поэтому выжидать более выгодных условий покупателям не следует, предупреждает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Так, за последние два года, на которые пришлось интенсивное снижение ставок, средняя цена новостроек увеличилась на 32 процента, указывает эксперт.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам
6 мая, 00:45
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Ставки по вкладам

В то же время продолжат уменьшаться проценты по депозитам, то есть вклады станут менее доходными.

По данным мониторинга регулятора, средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков во второй декаде июля опустилась до 4,55 процента, тогда как еще в начале месяца было 4,63 процента.

Эксперты допускают, что доходность рублевых депозитов упадет до четырех процентов, а в некоторых банках и ниже. Это может вызвать отток денег со вкладов в биржевые активы — облигации и акции, считает Николай Кленов, финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management.
Как показало исследование Росгосстрах-банка и НАФИ, около 30 процентов россиян готовы забрать личные средства из банков при дальнейшем сокращении ставок. Рассматривают альтернативные инструменты инвестиций: золото предпочли семь процентов респондентов, облигации — шесть, недвижимость — четыре. Еще 12 процентов начнут искать более выгодные способы сбережения и накопления. В то же время в случае скачка курса валют 68 процентов россиян оставят депозиты в банках.
Российские рубли
11 июля, 08:00
"Пропал аппетит". Что будет в августе с курсом рубля

Влияние на рубль

Российская денежная единица ослабеет — поскольку в глазах иностранных инвесторов уменьшится привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ). Резкое снижение ключевой ставки Центробанком сократило разницу в доходности отечественных и зарубежных долговых бумаг.
Как сообщил РИА Новости портфельный управляющий QBF Денис Иконников, в июне доля иностранных инвесторов в ОФЗ упала до 29,6 процента.
В Россию заходит меньше денег, и реже меняют валюту, поясняет финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский.
Спрос на рубль снизился — вот он и дешевеет. Но от этого выиграют отечественные производители-экспортеры, в том числе нефтегазовые.
193211115
Обсудить 2
ДепозитыИпотекаключевая ставкаВкладыЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РубльЭкономика
Популярные комментарии
низкая инфляция???? то то продукты в магазинах дорожают?
25 июля, 08:23
mmilentich
1600100
НАбиуллина, вероятно, ходит в специальный магазин, где всё дорожает на 4% в год, не больше. Но по простому провольственному чеку видно, что с начала года продукты подорожали процентов на15, минимум.
25 июля, 09:03
НМНиколай Маров
1100100
Рекомендуем
Юрий Цюман на следственном эксперименте
"Его заводили черные колготки": кого убивал таганрогский маньяк Цюман
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
Перенаселение отменяется. Ученые предвидят падение числа людей на Земле
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
"Фултонская речь 2.0". Грозит ли миру новая холодная война
Демонтаж статуи генерала конфедератов Джеба Стюарта в Ричмонде
Войну с памятниками не удастся экспортировать из США в Россию
Мотоциклисты с проезжают мимо здания Капитолия в США
Виноваты русские и китайцы: у Америки похитили суперсилу
Последний звонок
Как в якутской школе проводили единственного выпускника
Севастополь
В Совфеде назвали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма смехотворной
Страховой полис ОСАГО
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета в сцене из спектакля по трагедии У. Шекспира Гамлет
"Мои друзья — известные поэты…" День памяти Владимира Высоцкого
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Актер Станислав Садальский
Садальский резко ответил на слова сына Высоцкого
Ртутный градусник для измерения температуры
Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам
Актер Денис Матросов
Денис Матросов — о том, как пострадал от пандемии и где может отдохнуть
Современная медицина
Будущее близко: искусственный интеллект приходит на помощь врачам
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Не чепуха": Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния