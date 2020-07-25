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"Его заводили черные колготки": кого убивал таганрогский маньяк Цюман
Выслеживал, насиловал, душил — в Таганроге в начале 1990-х от рук неизвестного преступника погибли несколько девушек. Оперативники обратили внимание на... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:06
ростов-на-дону
шахты
таганрог
убийство
происшествия
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ростов-на-дону, шахты, таганрог, убийство, происшествия

"Его заводили черные колготки": кого убивал таганрогский маньяк Цюман

08:00 25.07.2020 (обновлено: 08:06 25.07.2020)
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© Фото : из материалов уголовного делаЮрий Цюман на следственном эксперименте
Юрий Цюман на следственном эксперименте
© Фото : из материалов уголовного дела
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Выслеживал, насиловал, душил — в Таганроге в начале 1990-х от рук неизвестного преступника погибли несколько девушек. Оперативники обратили внимание на интересную деталь: все убитые были в черных колготках. В День сотрудника органов следствия РИА Новости рассказывает, как ловили одного из самых опасных маньяков конца прошлого века.

"Проклятый треугольник"

В мае 1990-го не вернулась домой 16-летняя студентка металлургического техникума Аня Линбергер. Вскоре обнаружили ее тело. Экспертиза показала, что девушку жестоко изнасиловали и задушили.
Оперативники выяснили: в тот вечер на улице к Ане пристал пьяный прохожий. Его быстро нашли и допросили. Тот клялся, что пальцем никого не тронул. И действительно, у него оказалась не та группа крови, что у разыскиваемого преступника (ДНК-тест в те времена еще не делали). Милиционеры проверили знакомых девушки, но тоже ничего подозрительного не выявили.
© РИА Новости / А. ЖигайловВид на один из жилых районов города Таганрога
Вид на один из жилых районов города Таганрога
© РИА Новости / А. Жигайлов
Вид на один из жилых районов города Таганрога
Спустя две недели погибла 16-летняя Ира Кислякова. Выйдя на остановке из трамвая, она не дошла до дома всего 50 метров. Маньяк напал на девушку, затащил в здание недостроенной бани, изнасиловал и задушил.
"Обе жертвы были в черных колготках, — рассказывает РИА Новости экс-начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области полковник юстиции в отставке Амурхан Яндиев. — И хотя тогда в регионе орудовал Андрей Чикатило, было понятно, что эти преступления совершил не он".
В те годы в Ростовской области были десятки серийных убийц. Действовали они в основном в так называемом проклятом треугольнике: Ростов-на-Дону, Шахты и Таганрог. Именно здесь в 1980-х охотился Чикатило, а в середине 1990-х — Владимир Муханкин.
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Беспрецедентные меры

Нового серийника прозвали Черноколготочник. Многие таганрогкские девушки перестали носить черные колготки и боялись выходить на улицу.
В сентябре 1990-го — очередное жестокое убийство. На этот раз оперативникам повезло: на месте преступления нашли расческу и связку ключей, с которых сняли отпечатки пальцев. Проверили по базе данных областного управления МВД, но совпадений не нашли.
Попробовали ловить на живца — в парки отдыха и на вечерние улицы вышли сотрудницы милиции в штатском. И разумеется, в черных колготках. Всех, кто проявлял к ним повышенный интерес, задерживали и проверяли отпечатки. Безрезультатно.
Олег Заикин
25 июля 2019, 08:00
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Следователи, которым помогал психиатр Александр Бухановский, решились на беспрецедентный шаг: обратились к маньяку через телевидение. Врач сообщил, что серийник нуждается в серьезном лечении, и пообещал полную конфиденциальность, если тот обратится к нему за помощью.
Позже выяснилось, что Черноколготочник телевизор не смотрел и о предложенной ему "сделке" так и не узнал. Однако после передачи люди усилили бдительность, что и помогло в итоге поймать преступника.

Детская травма

После четвертого убийства летом 1991-го Черноколготочник затаился почти на полтора года. На охоту вышел лишь осенью 1992-го. Как обычно, напал на девушку, но не заметил случайных прохожих неподалеку. Те услышали крик, скрутили насильника и передали милиции.
Юрий Цюман на допросе
Юрий Цюман на допросе
Юрий Цюман на допросе
Под давлением улик 22-летний Юрий Цюман во всем сознался.
"Как и многие маньяки, он испытывал лютую ненависть к женщинам, — объясняет следователь. — Цюман рассказал, что, когда был ребенком, мать часто приводила в дом незнакомых мужчин. Разумеется, никто из них не обращал внимания на мальчика. Да и сама мать воспитанием сына особо не занималась, поскольку пыталась устроить личную жизнь. Когда Цюман вырос, у него проявились садистские наклонности, а также возникло желание мстить".
Первое преступление он совершил в 17 лет. Пострадавшая не сообщила об изнасиловании в милицию, а Цюмана призвали в армию. Демобилизовавшись, он продолжал насиловать, но в живых уже никого не оставлял.
Потом у него появилась девушка, и маньяк залег на дно на полтора года. Непреодолимое желание убивать вернулось после разрыва.
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"Цюман далеко не глупый и крайне осторожный, что присуще всем серийникам, — говорит Яндиев, изучавший психологию маньяков. — Производил впечатление интеллигентного и воспитанного молодого человека. Такой может втереться в доверие к любому. Особую страсть испытывал к девушкам, носившим черные колготки. Это его заводило".
Маньяка приговорили к расстрелу. Пока он обжаловал решение суда, на высшую меру наказания наложили мораторий и заменили пожизненным заключением. Сейчас Цюман находится в Соль-Илецкой колонии особого режима "Черный дельфин". В 2011-м попросился на свободу, но получил отказ.
По мнению следователей, серийные убийцы не исправляются и должны быть изолированы от общества до конца своих дней.
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Ростов-на-ДонуШахтыТаганрогУбийствоПроисшествия
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