Как в якутской школе проводили единственного выпускника

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Георгий Евграфов в этом году единственный выпускник средней школы села Беченча Ленского района Якутии. В общеобразовательном учреждении с вековой историей такого еще не видели. Учителя и младшеклассники хотели по-особенному проводить Георгия, но помешала эпидемия. Последний звонок прошел скромно: поблагодарили друг друга, сфотографировались на память — и все. Каково прощаться со школой без сверстников — в материале РИА Новости.

Парень из рабочей семьи

Георгий Евграфов с рождения живет в Беченче. Людей здесь — всего 600 человек. Когда-то был крупный совхоз, деревня процветала. В девяностые хозяйство развалилось, молодежь подалась в города.

"Держим скот — около десяти голов. Делаем сыр, масло, творог. Молоко сдаем в кооператив. Так и зарабатываем, — рассказывает Лидия Гавриловна, мать единственного выпускника. — Жора у нас младший. Два брата и сестра отучились здесь же и давно переехали в Якутск, за 900 километров. Вот и он планирует. А вообще, в селе есть сад, почта, администрация, музыкалка, небольшой спорткомплекс, дом культуры, пекарня и продуктовый магазин — наши "градообразующие предприятия".

За крупными покупками и в больницу местные выезжают в райцентр — город Ленск. "Всего час на машине. Дороги у нас хорошие, добираемся быстро ", — говорит Лидия. Там же молодежь проводит досуг — ходит в кино, гуляет по набережной, любуется рекой Леной.

А вот в Беченче не до развлечений. Жора все свободное время помогал отцу и матери: "Я ведь из работящей семьи. Родители, получив образование, сразу взялись за хозяйство. После отъезда сестры и братьев я старался все успеть — и дома, и в учебе. Еще, конечно, люблю погонять в футбол, волейбол". Справился Георгий неплохо: в аттестате всего одна четверка — по литературе.

Примерный ученик

В классе Георгия раньше числилось шесть учеников — в Беченче это обычное дело. А после девятого одноклассники забрали документы.

"Кто в райцентр подался, кто в другие города. Поступили в техникумы. Я тоже хотел, но остался и проучился до одиннадцатого. Педагоги, по сути, со мной репетиторством занимались. Но нагрузка обычная. Скучновато, конечно, — не с кем парой слов перекинуться. Зато никто не отвлекал. Возможно, кто-то бы расстроился: не у кого списать, не подсмотришь в телефоне, ко всем урокам надо готовиться. Но я всегда хорошо учился, так что не жалуюсь".

Георгий участвовал во всероссийских олимпиадах и соревнованиях, его даже назначили "президентом школьного парламента": "Устраивал разные мероприятия. От торжественных линеек до дискотек и праздников — День учителя, День Победы. В моей команде было еще десять человек".

Педагоги ставили Жору в пример. Прошлой зимой организовали ему поездку в Москву на Кремлевскую елку — из Якутии тогда отобрали всего двадцать школьников.

"Жора, молодец!"

Единственный выпускник — случай уникальный. "В прошлом году школе исполнилось 110 лет, я сама ее окончила. Классов тогда было несколько, в одном и до тридцати человек доходило, — вспоминает Лидия. — Теперь все меньше и меньше". Сейчас во всем образовательном учреждении около 70 учеников.

"По традиции младшеклассники готовят на последний звонок праздничную программу. Песни, танцы, стенгазеты, линейка... В этом году все иначе. Не потому, что я один, а из-за коронавируса и ограничительных мер, — объясняет Георгий. — Знаю, задумывали что-то особенное, обычно у нас не меньше трех выпускников. А тут такое..."

Но он не расстроился. Последний звонок хоть и прошел скромно, зато учителя украсили класс шарами, а на доске написали "Жора, молодец!"

© Фото : из личного архива Георгия Евграфова Георгий с матерью © Фото : из личного архива Георгия Евграфова Георгий с матерью

"В праздничной форме я отправился в школу с родителями. Вместе с педагогами, директором и завучем набралось десять человек. И социальная дистанция, — смеется выпускник. — Так и отметили".

"Настал долгожданный, но грустный день. Я прощаюсь со школой, учителями. Очень хочется продлить детство, но впереди новый этап жизни", — речь будущего студента снимали на камеру. Но в тот момент, признается Георгий, думал только о предстоящих экзаменах.

В этом году ЕГЭ сдвинули почти на месяц, появилось больше времени на подготовку. Кроме основных предметов, Жора сдавал физику с информатикой. "Экзамены в райцентре. Педагоги нашли через знакомых машину, директор и завуч поехали со мной".

Теперь все позади. Жора немного волнуется, но уверен, что справился. "Порог точно преодолел", — улыбается он. Подавать документы будет в Якутске — хочет стать программистом.

В кругу семьи

В 2020 году выпускники всей страны остались без торжественных мероприятий, вручения аттестатов и выпускного вечера. "Так что в этом я не одинок. Конечно, окончание школы — значительное событие. Но, как по мне, важнее не праздник, а экзамены. Мы тоже планировали погулять на выпускном: собраться тем же составом, что и на последнем звонке, позвать бывших одноклассников, их родителей. Не получилось. Возможно, перенесем. Не срастется — ничего страшного. Отметили в кругу семьи — это главное".