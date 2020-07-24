Российские пранкеры разыграли Монику Левински

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube-канале запись разговора с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински.
На видео слышно, что женщина общается с собеседницей, которая представилась Гретой Тунберг.
Левински заявила, что у них с Гретой есть много общего, поскольку они пережили публичную травлю, справиться с которой им помогли родные.
Девушка также отметила, что решила держаться подальше от политики, поскольку ее высказывания на эту тему часто принимаются обществом в штыки.
В свою очередь, "Грета Тунберг", рассказала Левински о якобы инциденте во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По ее словам, американский лидер подошел к ней и сказал, что ей следует "убираться отсюда, если она не хочет закончить как Моника Левински". Бывшую сотрудницу Белого дома эта история шокировала, и она сказала, что для оглашения этой информации нужно выждать подходящий момент.
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В ходе разговора пранкеры также сказали, что скандал с Левински подтолкнул Билла Клинтона к началу войны против Югославии, на что та ответила, что эта история намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
В 1995 году Левински, которой на тот момент было 22 года, приняли на работу в Белый дом. В 1998 году стало известно о ее связи с президентом Биллом Клинтоном. Вначале американский лидер отрицал эти сообщения, однако позднее они подтвердились. Его обвиняли во лжесвидетельствовании, но сенат отказался объявить ему импичмент.