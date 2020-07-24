https://ria.ru/20200724/1574893164.html
Украина хочет сотрудничать с Египтом в космической сфере
Президент Украины Владимир Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с Египтом в космической отрасли, об этом шла речь в ходе его телефонного... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:59
2020-07-24T22:59
ситуация на украине
владимир зеленский
египет
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_0:169:3042:1880_1400x0_80_0_0_6d41d7b6a4e2849c5b437421775d1951.jpg
https://ria.ru/20200602/1572324382.html
https://ria.ru/20200628/1573537823.html
5
египет
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_0:169:3042:1880_1400x0_80_0_0_6d41d7b6a4e2849c5b437421775d1951.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_7cacce7be48945a10705861b29330ad6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_497:0:2545:2048_1400x0_80_0_0_734a37bef8da827dfbe1472fde04db14.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, владимир зеленский, египет, украина, в мире
КИЕВ, 24 июл - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
выразил заинтересованность в сотрудничестве с Египтом
в космической отрасли, об этом шла речь в ходе его телефонного разговора с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщила пресс-служба офиса президента в пятницу.
Отдельно обсуждалась тематика усиления сотрудничества в космической отрасли.
"Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов. Убежден, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях", - заявил Зеленский в ходе разговора.
Отдельно главы двух государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами и меры, необходимые для минимизации последствий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
Также Зеленский пригласил ас-Сиси посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавирусом.
"Ас-Сиси отметил, что с удовольствием посетит Украину, и пригласил Владимира Зеленского посетить Египет после нормализации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.