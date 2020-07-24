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Украина хочет сотрудничать с Египтом в космической сфере
Президент Украины Владимир Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с Египтом в космической отрасли, об этом шла речь в ходе его телефонного... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:59
ситуация на украине
владимир зеленский
египет
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, владимир зеленский, египет, украина, в мире

Украина хочет сотрудничать с Египтом в космической сфере

22:59 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с Египтом в космической отрасли, об этом шла речь в ходе его телефонного разговора с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщила пресс-служба офиса президента в пятницу.
Отдельно обсуждалась тематика усиления сотрудничества в космической отрасли.
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"Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов. Убежден, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях", - заявил Зеленский в ходе разговора.
Отдельно главы двух государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами и меры, необходимые для минимизации последствий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
Также Зеленский пригласил ас-Сиси посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавирусом.
"Ас-Сиси отметил, что с удовольствием посетит Украину, и пригласил Владимира Зеленского посетить Египет после нормализации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
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