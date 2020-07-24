В Пензенской области смягчили ограничения из-за коронавируса

Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу продлил режим повышенной готовности до 31 июля, отменив введенные ранее ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, учреждений образования, санаторно-курортной сферы и сферы детского отдыха, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

Белозерцев ввел в области с 16 марта по 25 июля режим повышенной готовности. C 21 июля регион перешел на третий этап снятия ограничений, в рамках которого возобновилась работа всех предприятий торговли и сферы услуг, массовые спортивные мероприятия и посещение кинотеатров. До этого власти разрешили работу зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев. Граждан обязали на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Режим повышенной готовности продлен до 31 июля, масочный режим теперь распространяется только на помещения и общественный транспорт. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора в пятницу, 24 июля", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Согласно документу, все образовательные организации могут возобновить свою работу с соблюдением требований Роспотребнадзора . "Также с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических норм начнут функционировать детские лагеря, кроме палаточных. В полном объеме могут принимать гостей гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха", - добавила она.

Пресс-секретарь отметила, что также открываются парки культуры и отдыха и аттракционы.

По ее словам, в области сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, в первую очередь - сердечно-сосудистыми, болезнями органов дыхания и диабетом.

Всего в области лабораторно подтверждены 6198 случаев коронавируса, скончались 78 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана , выздоровели 5402.