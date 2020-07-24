Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574893115.html
В Пензенской области смягчили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу продлил режим повышенной готовности до 31 июля, отменив введенные ранее ограничения на работу... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg
https://ria.ru/20200724/1574856093.html
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fb4a13764ee937b914f8d977658e5952.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_697:331:2414:2048_1400x0_80_0_0_f912f3684aa73296902e81cd2d40b963.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, пензенская область, общество

В Пензенской области смягчили ограничения из-за коронавируса

22:56 24.07.2020
430
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу продлил режим повышенной готовности до 31 июля, отменив введенные ранее ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, учреждений образования, санаторно-курортной сферы и сферы детского отдыха, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
Белозерцев ввел в области с 16 марта по 25 июля режим повышенной готовности. C 21 июля регион перешел на третий этап снятия ограничений, в рамках которого возобновилась работа всех предприятий торговли и сферы услуг, массовые спортивные мероприятия и посещение кинотеатров. До этого власти разрешили работу зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев. Граждан обязали на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 12:50Распространение нового коронавируса
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
"Режим повышенной готовности продлен до 31 июля, масочный режим теперь распространяется только на помещения и общественный транспорт. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора в пятницу, 24 июля", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Согласно документу, все образовательные организации могут возобновить свою работу с соблюдением требований Роспотребнадзора. "Также с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических норм начнут функционировать детские лагеря, кроме палаточных. В полном объеме могут принимать гостей гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха", - добавила она.
Пресс-секретарь отметила, что также открываются парки культуры и отдыха и аттракционы.
По ее словам, в области сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, в первую очередь - сердечно-сосудистыми, болезнями органов дыхания и диабетом.
Всего в области лабораторно подтверждены 6198 случаев коронавируса, скончались 78 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 5402.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевПензенская областьОбщество
Рекомендуем
Полевой лагерь в Демократической Республике Конго
В ДР Конго нашли тела 37 вероятных жертв столкновений между повстанцами
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина хочет сотрудничать с Египтом в космической сфере
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе
Протесты в Портленде
В Портленде задержали 18 человек за время протестов
Оплата телефоном
Власти Москвы заявили, что терминалы в магазинах смогут заменить кассиров
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе оценили предложения России и Китая по договору о космосе
Автодорога в Танзании
МИД объяснил выбор Танзании для восстановления авиасообщения
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Буква М у входа на станцию московского метро
Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
Граница России и Абхазии
Глава Абхазии обсудил с российским послом открытие границы
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Моника Левински
Российские пранкеры разыграли Монику Левински
Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
США заявили о возможных ответных мерах на угрозы в космосе
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор посоветовал Турчинову взять на "штурм Крыма" белый флаг
Соучредитель компании Apple Стив Возняк на лекции в рамках VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в Москве. 7 октября 2017
YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Психолог напомнила о важности объятий
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
Лента новостейМолния