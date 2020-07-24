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Пушков высмеял готового "штурмовать Крым" Турчинова
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление экс-главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности воевать в Крыму. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T22:20
россия
ситуация на украине
петр порошенко
алексей пушков
владимир зеленский
александр турчинов
украина
в мире
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Эти всё ржут - Пушков, Захарова. Путин небось с Потаниным тоже животики надрывают. Как бы плакать им не пришлось.
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Как не ржать над воинственными дуремарами? Приходите и возьмите, если конечно Чонгарскую Гать живыми перейти сумеете.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, ситуация на украине, петр порошенко, алексей пушков, владимир зеленский, александр турчинов, украина, в мире

Пушков высмеял готового "штурмовать Крым" Турчинова

21:46 24.07.2020 (обновлено: 22:20 24.07.2020)
10178
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление экс-главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности воевать в Крыму.
Ранее Турчинов заявил, что согласен лично в первых рядах штурмовать полуостров, если президент Владимир Зеленский примет решение о наступлении.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
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По мнению парламентария, экс-глава СНБО делает подобные заявления и демонстрирует "редкую храбрость", зная, что никто не собирается отправлять его в Крым.
"Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело", — написал Пушков в Twitter.
Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Кроме того, Москва предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые провокации немедленно пресекут.
3316410312
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РоссияСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоАлексей ПушковВладимир ЗеленскийАлександр ТурчиновУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Эти всё ржут - Пушков, Захарова. Путин небось с Потаниным тоже животики надрывают. Как бы плакать им не пришлось.
24 июля, 22:18
ВПВацлав Петров
101100397
Как не ржать над воинственными дуремарами? Приходите и возьмите, если конечно Чонгарскую Гать живыми перейти сумеете.
24 июля, 22:28
Dmitry Krupennikov
6720002
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