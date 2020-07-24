https://ria.ru/20200724/1574891904.html
Пушков высмеял готового "штурмовать Крым" Турчинова
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление экс-главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности воевать в Крыму. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:46
2020-07-24T22:20
россия
ситуация на украине
петр порошенко
алексей пушков
владимир зеленский
александр турчинов
украина
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574866111.html
Вацлав Петров
Эти всё ржут - Пушков, Захарова. Путин небось с Потаниным тоже животики надрывают. Как бы плакать им не пришлось.
121
Dmitry Krupennikov
Как не ржать над воинственными дуремарами? Приходите и возьмите, если конечно Чонгарскую Гать живыми перейти сумеете.
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cb556064ca69d5fe7027dafbfef5d9da.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, петр порошенко, алексей пушков, владимир зеленский, александр турчинов, украина, в мире