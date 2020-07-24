Сооснователь Apple подал в суд на YouTube из-за мошеннических видео

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сооснователь Сооснователь Apple Стив Возняк и еще 17 человек подали иск в Верховный суд штата Калифорния против платформы YouTube и владеющей ей компании Google в связи с выложенными на сервисе видеозаписями, в которых имя Возняка использовалось для реализации мошеннических схем с биткоинами, следует из текста иска.

"В YouTube выкладывается постоянный поток мошеннических видеороликов и рекламных акций, в которых ложно используются изображения и видеозаписи истца Стива Возняка и других известных предпринимателей в сфере технологий, и которые обманывают пользователей YouTube на миллионы долларов", - говорится в тексте иска.

Согласно заявлению истцов, в видеороликах на сервисе мошенники рассказывали о якобы раздаче биткоинов от сооснователя Apple. В видеозаписях утверждалось, что если пользователи направят определенное количество биткоинов на некий адрес, Возняк вернет их им в двойном размере. В иске приведены скриншоты с платформы YouTube с соответствующими видеороликами. При этом отмечается, что мошенники также используют эту схему и с именами других известных предпринимателей, таких как Илон Маск, Билл Гейтс и Роберт Кийосаки.

Истцы утверждают, что YouTube знает об этих мошенничествах, но не предпринимает меры, чтобы убрать эти видео.

"Несмотря на неоднократные заявления истцов и многих других пользователей о том, чтобы YouTube принял своевременные меры, чтобы положить конец этому дешевому мошенничеству с биткоинами, YouTube неоднократно опаздывал с действиями или отказывался это делать ", - говорится в иске.

"В результате вопиющего бездействия ответчиков... истец Возняк понес и продолжает нести непоправимый вред своей репутации, а пользователи YouTube, включая истцов, были обмануты на миллионы долларов. Помимо прочего, истцы добиваются распоряжения, требующего, чтобы YouTube окончательно прекратил свою возмутительную практику размещения, продвижения и получения прибыли от этих преступно-мошеннических видео и рекламных акций", - отмечается в иске.

В иске также говорится, что на прошлой неделе в результате хакерской атаки в Twitter подобные видеоролики также были размещены на этом сервисе, однако Twitter немедленно принял меры, чтобы заблокировать эти аккаунты и защитить пользователей от мошенников.