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Сооснователь Apple подал в суд на YouTube из-за мошеннических видео
Сооснователь Apple Стив Возняк и еще 17 человек подали иск в Верховный суд штата Калифорния против платформы YouTube и владеющей ей компании Google в связи с... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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стив возняк, youtube, google, apple, калифорния, сша, в мире

Сооснователь Apple подал в суд на YouTube из-за мошеннических видео

21:18 24.07.2020
925
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСоучредитель компании Apple Стив Возняк на лекции в рамках VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в Москве. 7 октября 2017
Соучредитель компании Apple Стив Возняк на лекции в рамках VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в Москве. 7 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сооснователь Apple Стив Возняк и еще 17 человек подали иск в Верховный суд штата Калифорния против платформы YouTube и владеющей ей компании Google в связи с выложенными на сервисе видеозаписями, в которых имя Возняка использовалось для реализации мошеннических схем с биткоинами, следует из текста иска.
YouTube выкладывается постоянный поток мошеннических видеороликов и рекламных акций, в которых ложно используются изображения и видеозаписи истца Стива Возняка и других известных предпринимателей в сфере технологий, и которые обманывают пользователей YouTube на миллионы долларов", - говорится в тексте иска.
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Согласно заявлению истцов, в видеороликах на сервисе мошенники рассказывали о якобы раздаче биткоинов от сооснователя Apple. В видеозаписях утверждалось, что если пользователи направят определенное количество биткоинов на некий адрес, Возняк вернет их им в двойном размере. В иске приведены скриншоты с платформы YouTube с соответствующими видеороликами. При этом отмечается, что мошенники также используют эту схему и с именами других известных предпринимателей, таких как Илон Маск, Билл Гейтс и Роберт Кийосаки.
Истцы утверждают, что YouTube знает об этих мошенничествах, но не предпринимает меры, чтобы убрать эти видео.
"Несмотря на неоднократные заявления истцов и многих других пользователей о том, чтобы YouTube принял своевременные меры, чтобы положить конец этому дешевому мошенничеству с биткоинами, YouTube неоднократно опаздывал с действиями или отказывался это делать ", - говорится в иске.
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"В результате вопиющего бездействия ответчиков... истец Возняк понес и продолжает нести непоправимый вред своей репутации, а пользователи YouTube, включая истцов, были обмануты на миллионы долларов. Помимо прочего, истцы добиваются распоряжения, требующего, чтобы YouTube окончательно прекратил свою возмутительную практику размещения, продвижения и получения прибыли от этих преступно-мошеннических видео и рекламных акций", - отмечается в иске.
В иске также говорится, что на прошлой неделе в результате хакерской атаки в Twitter подобные видеоролики также были размещены на этом сервисе, однако Twitter немедленно принял меры, чтобы заблокировать эти аккаунты и защитить пользователей от мошенников.
Ранее неизвестные взломали аккаунты в Twitter ряда американских знаменитостей. В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
9 июля, 20:07
Дуров призвал помешать Apple и Google "собирать налог с человечества"
1832011
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Стив ВознякYouTubeGoogleAppleКалифорнияСШАВ мире
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