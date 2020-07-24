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Собянин рассказал о бесплатной вакцинации от коронавируса в Москве
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T23:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о бесплатной вакцинации от коронавируса в Москве

21:15 24.07.2020 (обновлено: 23:59 24.07.2020)
14403
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. <...> Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние", — отметил он.
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По словам градоначальника, увеличение объемов тестирования приводит к росту числа выявленных случаев заражения. В целом ситуация с коронавирусом улучшается. Сегодня на проверку в Москве записались около 50 тысяч человек.
Накануне Собянин выразил надежду, что вакцину зарегистрируют в ближайшие недели. После этого столичные власти планируют налаживать работу с производителями, чтобы они поставляли препарат в необходимых объемах.
Над вакциной от COVID-19 в России трудятся по меньшей мере 17 научных организаций.
В понедельник успешно завершились клинические испытания препарата, который разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. После обработки результатов его отправят на государственную регистрацию. Также разрешение на проведение клинических испытаний вакцины уже получил центр "Вектор".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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