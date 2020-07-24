Собянин рассказал о бесплатной вакцинации от коронавируса в Москве

"Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. <...> Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние", — отметил он.

По словам градоначальника, увеличение объемов тестирования приводит к росту числа выявленных случаев заражения. В целом ситуация с коронавирусом улучшается. Сегодня на проверку в Москве записались около 50 тысяч человек.

Накануне Собянин выразил надежду, что вакцину зарегистрируют в ближайшие недели. После этого столичные власти планируют налаживать работу с производителями, чтобы они поставляли препарат в необходимых объемах.

Над вакциной от COVID-19 в России трудятся по меньшей мере 17 научных организаций.