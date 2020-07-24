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СМИ узнали об угрозе выселения для миллионов арендаторов жилья в США
Волна выселений должников из арендованного жилья может прокатиться по США в связи с истечением в субботу федерального запрета на такие действия, сообщает в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:09
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Это ложь! "Псевдороссияне" нам тут рассказывают, что там на жилье дают денег, бесплатно лечат и продукты в магазине берешь сколько хочешь бесплатно. )))))
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155103/06/1551030699_0:1:3000:1689_1400x0_80_0_0_43ce06791648ea22b28fbd6ace843dab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

СМИ узнали об угрозе выселения для миллионов арендаторов жилья в США

21:04 24.07.2020 (обновлено: 21:09 24.07.2020)
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© AP Photo / KOAA News 5, Lena HowlandПерекати-поле во дворе дома в Пуэбло-Уэст, штат Колорадо, США
Перекати-поле во дворе дома в Пуэбло-Уэст, штат Колорадо, США
© AP Photo / KOAA News 5, Lena Howland
Перекати-поле во дворе дома в Пуэбло-Уэст, штат Колорадо, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Волна выселений должников из арендованного жилья может прокатиться по США в связи с истечением в субботу федерального запрета на такие действия, сообщает в пятницу издание The Hill.
Соответствующий мораторий ввел президент Дональд Трамп в марте этого года в свете пандемии коронавируса, когда многие стали терять работу и оказались не в состоянии оплачивать жилье. По информации издания, в ходе недавней переписи выяснилось, что около 23,7 миллиона человек не имеют уверенности или не полностью уверены в своей способности оплатить ренту за следующий месяц, что составляет около трети всех арендаторов жилья в стране. Половина из опрошенных сообщила, что не платила за предыдущий месяц.
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Подобные моратории были продублированы и на уровне штатов, однако их сроки действия тоже заканчиваются, пишет The Hill.
Ряд сенаторов-демократов пытаются протолкнуть через Конгресс несколько инициатив, направленных на обеспечение защиты съемщиков, в том числе продление моратория до марта 2021 года.
С другой стороны, организации, объединяющие арендодателей, призывают Конгресс не продлевать мораторий, а выделить средства на помощь в выплате за жилье. По оценкам Национальной коалиции жилья для людей с низкими доходами размер такой помощи по стране может составить 100 миллиардов долларов.
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Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Это ложь! "Псевдороссияне" нам тут рассказывают, что там на жилье дают денег, бесплатно лечат и продукты в магазине берешь сколько хочешь бесплатно. )))))
24 июля, 21:40
РРоман
610006
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