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Киевский суд закрыл дело против Зеленского из-за нарушений в декларации
Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского из-за несвоевременного... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:02
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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владимир зеленский, киев, украина, в мире

Киевский суд закрыл дело против Зеленского из-за нарушений в декларации

21:02 24.07.2020
537
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского из-за несвоевременного внесения изменений в декларацию о доходах, сообщается в решении суда, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
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"Производство по делу об административном правонарушении… закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Постановление может быть обжаловано лицом, привлеченным к административной ответственности", - говорится в сообщении на сайте реестра.
Отмечается, что глава государства не сообщил об изменениях в имущественном состоянии после того, как 10 июля 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа.
Перед этим журналисты "Пятого канала", принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко, уличили Зеленского в неуплате налогов. По данным журналистов, 11 зарегистрированных на Украине компаний, которые ранее принадлежали Владимиру и Елене Зеленским, занимались оптимизацией налогов, в частности, уменьшая официальное количество сотрудников.
Президент Украины Владимир Зеленский
28 июня, 16:10
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Владимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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