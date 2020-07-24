Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

"Возможно", - ответил он на вопрос, можно ли разработать и рассмотреть до конца этого года этот закон.

Вместе с тем Клишас подчеркнул, что цели "все бегом вносить" нет, это же касается и закона о Госсовете.

"У законопроектов есть своя логика - как правовая, так и политическая, по срокам внесения и рассмотрения в том числе. У нас нет цели всё бегом вносить. Конституция - политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учетом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки", - сказал Клишас.

С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин , оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.