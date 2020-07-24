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Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента
Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:39
андрей клишас
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей клишас, совет федерации рф, политика

Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента

20:39 24.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Возможно", - ответил он на вопрос, можно ли разработать и рассмотреть до конца этого года этот закон.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
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Клишас сообщил о работе над законопроектом о Госсовете
Вместе с тем Клишас подчеркнул, что цели "все бегом вносить" нет, это же касается и закона о Госсовете.
"У законопроектов есть своя логика - как правовая, так и политическая, по срокам внесения и рассмотрения в том числе. У нас нет цели всё бегом вносить. Конституция - политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учетом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки", - сказал Клишас.
С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.
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