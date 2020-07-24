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Клишас сообщил о работе над законопроектом о Госсовете
Работа над законопроектами о Госсовете и о праве экс-президента РФ стать сенатором уже началась, ее ведут, в частности, в конституционном комитете Совета... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:26
андрей клишас
конституция рф
совет федерации рф
павел крашенинников
политика
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РИА Новости
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353
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андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, павел крашенинников, политика

Клишас сообщил о работе над законопроектом о Госсовете

20:26 24.07.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Работа над законопроектами о Госсовете и о праве экс-президента РФ стать сенатором уже началась, ее ведут, в частности, в конституционном комитете Совета Федерации и в Государственно-правовом управлении президента, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
"Начали давно", - ответил Клишас на вопрос, когда планируется начать работу над проектами. По его словам, над законопроектами работает в том числе возглавляемый им комитет Совфеда с Государственно-правовым управлением президента.
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Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что ряд законов, в том числе о Госсовете, будут приняты для реализации поправок, внесенных в конституцию.
С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковПолитика
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