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В Совфеде отметили успехи нацпроекта "Здравоохранение"
Совет Федерации видит успехи нацпроекта "Здравоохранение" в регионах, в 34 субъектах РФ улучшается кадровая ситуация, в 58 - введены в эксплуатацию 415... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T20:12
галина карелова
здоровье - общество
совет федерации рф
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
галина карелова, здоровье - общество, совет федерации рф, общество

В Совфеде отметили успехи нацпроекта "Здравоохранение"

20:12 24.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службойЗаместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова
© Фото : предоставлено пресс-службой
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации видит успехи нацпроекта "Здравоохранение" в регионах, в 34 субъектах РФ улучшается кадровая ситуация, в 58 - введены в эксплуатацию 415 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщила вице-спикер СФ Галина Карелова.
"При Совете Федерации постоянно действует Совет по региональному здравоохранению, который ведет системный мониторинг хода реализации нацпроекта в регионах. Нам важно детально знать, что происходит на местах, при необходимости реагировать на проблемы регионов, требующие федерального участия", - сказала сенатор в пятницу в интервью сайту стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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По ее словам, в Совфеде отмечают положительные результаты. "В 34 регионах улучшается кадровая ситуация. В 58 субъектах введены в эксплуатацию 415 ФАПов. В 13 регионах началось внедрение бережливых технологий в условиях стационара", - отметила законодатель.
Серьезно активизировалась работа по модернизации онкоцентров, выстраиванию системы ранней диагностики и своевременного эффективного лечения, добавила она. "Только в 2019 году около 60 миллионов человек прошли профосмотры, включающие обязательные обследования на онкологические заболевания", - уточнила Карелова.
По ее словам, во многом успешное достижение целей нацпроекта зависит от уровня бюджетной обеспеченности каждого конкретного субъекта. "В свою очередь, Совет Федерации всегда готов оказать необходимую поддержку", - заключила политик.
Здание Министерства здравоохранения России
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Галина КареловаЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФОбщество
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