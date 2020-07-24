В Совфеде отметили успехи нацпроекта "Здравоохранение"

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации видит успехи нацпроекта "Здравоохранение" в регионах, в 34 субъектах РФ улучшается кадровая ситуация, в 58 - введены в эксплуатацию 415 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщила вице-спикер СФ Галина Карелова

"При Совете Федерации постоянно действует Совет по региональному здравоохранению, который ведет системный мониторинг хода реализации нацпроекта в регионах. Нам важно детально знать, что происходит на местах, при необходимости реагировать на проблемы регионов, требующие федерального участия", - сказала сенатор в пятницу в интервью сайту стопкоронавирус.рф

По ее словам, в Совфеде отмечают положительные результаты. "В 34 регионах улучшается кадровая ситуация. В 58 субъектах введены в эксплуатацию 415 ФАПов. В 13 регионах началось внедрение бережливых технологий в условиях стационара", - отметила законодатель.

Серьезно активизировалась работа по модернизации онкоцентров, выстраиванию системы ранней диагностики и своевременного эффективного лечения, добавила она. "Только в 2019 году около 60 миллионов человек прошли профосмотры, включающие обязательные обследования на онкологические заболевания", - уточнила Карелова.