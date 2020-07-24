В Сомали гуманитарный самолет потерпел крушение из-за испуганных ослов

Ранее сомалийская радиостанция Radio Garowe сообщала, что во вторник 14 июля чартерный грузовой самолет потерпел крушение в сомалийском городе Беледуэйне (регион Хиран). По информации сомалийских СМИ, члены экипажа выжили и не пострадали.

При крушении самолета-разведчика в Турции погибли семь человек

При крушении самолета-разведчика в Турции погибли семь человек

По предварительным данным Управления гражданской авиации Сомали, которые приводит газета, садившийся самолет испугал несколько ослов, пасшихся недалеко от посадочной полосы. Испуганные животные ринулись вперед по траектории движения воздушного судна. После этого самолет был вынужден изменить курс и повернуть, и в результате врезался в песчаные дюны.