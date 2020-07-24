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Распространение нового коронавируса
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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-25T01:15
распространение нового коронавируса
россия
новости - туризм
михаил мурашко
михаил мишустин
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ютэйр
московская область (подмосковье)
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После того как Турция, в лице Эрдогана, отобрала Святую Софию у всего цивилизационного мира, предлагаю бойкотировать всё турецкое пространство (текстиль, туризм, рестораны, бытовую технику, сельскохозяйственную продукцию). Всё, что приносит средства в бюджет Турции и даёт благосостояние турецкому народу. Сам народ должен понять, что толерантность не может быть односторонней. Давайте скажем НЕТ!!! Только мы, все люди земли, сможем остановить этого безумца и показать всему миру, что каждый в отдельности и все мы вместе - СИЛА!
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:133:3224:1946_1400x0_80_0_0_38f2e31446d2145af8742d92f9e57a70.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, новости - туризм, михаил мурашко, михаил мишустин, аэрофлот, ютэйр, московская область (подмосковье), лондон, ростов-на-дону, в мире

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

19:28 24.07.2020 (обновлено: 01:15 25.07.2020)
31285
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности", — отметил он.
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Самолеты будут отправляться за рубеж из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой пока речь идет только о Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться. В ответ российские власти также разрешили въезд гражданам этих трех стран.
В британском МИД отметили, что все прибывающие из России пассажиры, вне зависимости от гражданства, будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Для посещения Турции никаких дополнительных документов, в частности, справок, не потребуется. У приезжающих будут измерять температуру.
"Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры", - рассказали в российском посольстве в Анкаре.
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"На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью", - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров.

Первые планы

Некоторые российские авиакомпании уже заявили о готовности начать полеты за границу.
Так, в "Аэрофлоте" назвали города, куда отправятся первые самолеты.
"Уже первого августа мы полетим в Лондон и в Стамбул, и ждем дальнейших решений правительства", - сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.
Лоукостер "Победа" возобновит рейсы в Турцию. Представитель компании уточнила, что компания будет летать из Москвы в Стамбул с 1 августа, в Анталию - с 10 августа.
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В "ЮТэйр отметили, что рассматривают возможность организации рейсов в Танзанию.

Прекращение авиасообщения

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.
На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений. По его словам, эти меры должны включать, в частности, обязательное тестирование и соблюдение социального дистанцирования.
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Распространение нового коронавирусаРоссияНовости - ТуризмМихаил МурашкоМихаил МишустинАэрофлотЮТэйрМосковская область (Подмосковье)ЛондонРостов-на-ДонуВ мире
Популярные комментарии
После того как Турция, в лице Эрдогана, отобрала Святую Софию у всего цивилизационного мира, предлагаю бойкотировать всё турецкое пространство (текстиль, туризм, рестораны, бытовую технику, сельскохозяйственную продукцию). Всё, что приносит средства в бюджет Турции и даёт благосостояние турецкому народу. Сам народ должен понять, что толерантность не может быть односторонней. Давайте скажем НЕТ!!! Только мы, все люди земли, сможем остановить этого безумца и показать всему миру, что каждый в отдельности и все мы вместе - СИЛА!
24 июля, 20:56
ARA R
25000552
Хорошо.
24 июля, 21:27
iil.1964
200092
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