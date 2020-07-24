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В Совфеде обвинили Лондон в использовании фейков из-за ситуации с RT
Просьба британского теневого министра культуры с просьбой пересмотреть предоставление лицензии RT на вещание в Великобритании является попыткой манипулировать... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:10
медиавойны
ольга ковитиди
совет федерации рф
маргарита симоньян
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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медиавойны, ольга ковитиди, совет федерации рф, маргарита симоньян, в мире

В Совфеде обвинили Лондон в использовании фейков из-за ситуации с RT

18:10 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Просьба британского теневого министра культуры с просьбой пересмотреть предоставление лицензии RT на вещание в Великобритании является попыткой манипулировать событиями и использовать фейки, считает сенатор Ольга Ковитиди.
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране. Это произошло после обнародования доклада британских парламентариев о "вмешательстве" России в дела Британии. МИД РФ заявил, что документ не содержит доказательств и конкретных фактов. Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя заявление Джо Стивенс, напомнила в своем Telegram-канале, что Ofcom - "независимый" медиарегулятор, на который правительство не должно никак влиять".
Рекламный плакат RT в лондонском метро
Вчера, 17:08
Симоньян прокомментировала призыв пересмотреть лицензию RT в Британии
"Манипулирование событиями и использование фейков с извлечением из политического шкафа разваливающегося скелета российской угрозы стало политической реальностью Великобритании", - заявила Ковитиди РИА Новости.
Сенатор отметила, что временная комиссия Совета Федерации по информационной политике на своём заседании осудила "безосновательное" обвинение телеканала RT и агентства Sputnik, указав, что подобные решения в отношении СМИ не способствуют реализации демократических принципов и осуществлению свободы слова.
Вид на здание парламента в Лондоне
Вчера, 11:57
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
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МедиавойныОльга КовитидиСовет Федерации РФМаргарита СимоньянВ мире
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