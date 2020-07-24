В Совфеде обвинили Лондон в использовании фейков из-за ситуации с RT

"Манипулирование событиями и использование фейков с извлечением из политического шкафа разваливающегося скелета российской угрозы стало политической реальностью Великобритании", - заявила Ковитиди РИА Новости.

Сенатор отметила, что временная комиссия Совета Федерации по информационной политике на своём заседании осудила "безосновательное" обвинение телеканала RT и агентства Sputnik, указав, что подобные решения в отношении СМИ не способствуют реализации демократических принципов и осуществлению свободы слова.