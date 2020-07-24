В Совфеде обвинили Лондон в использовании фейков из-за ситуации с RT

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Просьба британского теневого министра культуры с просьбой пересмотреть предоставление лицензии RT на вещание в Великобритании является попыткой манипулировать событиями и использовать фейки, считает сенатор Ольга Ковитиди.
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране. Это произошло после обнародования доклада британских парламентариев о "вмешательстве" России в дела Британии. МИД РФ заявил, что документ не содержит доказательств и конкретных фактов. Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя заявление Джо Стивенс, напомнила в своем Telegram-канале, что Ofcom - "независимый" медиарегулятор, на который правительство не должно никак влиять".
"Манипулирование событиями и использование фейков с извлечением из политического шкафа разваливающегося скелета российской угрозы стало политической реальностью Великобритании", - заявила Ковитиди РИА Новости.
Сенатор отметила, что временная комиссия Совета Федерации по информационной политике на своём заседании осудила "безосновательное" обвинение телеканала RT и агентства Sputnik, указав, что подобные решения в отношении СМИ не способствуют реализации демократических принципов и осуществлению свободы слова.