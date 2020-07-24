Клишас разъяснил работу мер для защиты территориальной целостности России

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Использование механизмов по борьбе с экстремизмом для защиты российских территорий будет предусматривать ликвидацию общественных или религиозных объединений, деятельность которых направлена на подрыв территориальной целостности, а также вынесение предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ, сообщил РИА Новости председатель комитета Использование механизмов по борьбе с экстремизмом для защиты российских территорий будет предусматривать ликвидацию общественных или религиозных объединений, деятельность которых направлена на подрыв территориальной целостности, а также вынесение предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

Совет Федерации одобрил в пятницу закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

"Расширение понятия экстремистской деятельности за счет включения в него положений о недопустимости совершения действий, направленных на нарушение территориальной целостности, позволит использовать механизмы по борьбе с экстремизмом для защиты российских территорий", - сказал Клишас.

Он уточнил, что комплекс мер может включать в себя профилактику экстремистской деятельности, меры прокурорского реагирования, например, объявление предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, вынесение предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ, а также включать ликвидацию общественных или религиозных объединений, деятельность которых направлена на подрыв территориальной целостности.

Сенатор отметил, что в ряде стран существуют аналогичное законодательные положения. По его словам, в частности, в Китае причинение вреда территориальной целостности государства наказывается лишением свободы, вплоть до пожизненного заключения, при этом подстрекательство к нарушению территориальной целостности наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, арестом, надзором или лишением политических прав.

Аналогичное наказание предусмотрено в Германии, в которой посягательство на территориальную целостность государства приравнивается к государственной измене, наиболее строгая форма ответственности за которую - пожизненное лишение свободы, сказал Клишас. В Нидерландах, по его словам, полная или частичная передача территории иностранному государству, а равно с этим отделение какой-либо части территории государства, также наказывается пожизненным лишением свободы.