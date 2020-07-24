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Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Совет Федерации одобрил в пятницу закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:53
андрей клишас
павел крашенинников
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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андрей клишас, павел крашенинников, общество

Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

11:53 24.07.2020
164
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.
Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.
Закон уточняет понятие экстремистской деятельности и предусматривает, что нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, признается экстремизмом.
При этом Клишас сообщил РИА Новости, что закон будет распространяться и на федеральные власти, то есть будет недопустимо передавать территории не только по их собственной инициативе или проживающего на них населения, но и по инициативе федеральной власти.
Закон поступает на подпись президенту.
Крымский политолог Александр Форманчук
8 июля, 20:52
Эксперт оценил законопроект об отчуждении территорий
1502004
Обсудить 1
Андрей КлишасПавел КрашенинниковОбщество
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