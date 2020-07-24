Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

При этом Клишас сообщил РИА Новости, что закон будет распространяться и на федеральные власти, то есть будет недопустимо передавать территории не только по их собственной инициативе или проживающего на них населения, но и по инициативе федеральной власти.