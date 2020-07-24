СФ одобрил закон о доступе родителей к информации о здоровье подростков

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних детей после достижения ими 15-летнего возраста.

Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части прав несовершеннолетних в возрасте старше 15 лет.

Закон распространяет право родителей (законных представителей) на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.