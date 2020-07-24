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СФ одобрил закон о доступе родителей к информации о здоровье подростков
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних детей после достижения ими РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:04
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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совет федерации рф, общество

СФ одобрил закон о доступе родителей к информации о здоровье подростков

18:04 24.07.2020
1750
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних детей после достижения ими 15-летнего возраста.
Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части прав несовершеннолетних в возрасте старше 15 лет.
Закон распространяет право родителей (законных представителей) на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.
Ранее с такой инициативой выступала Самарская губернская дума, которая вносила соответствующий законопроект в Госдуму в 2018 году.
Здание Государственной Думы РФ
22 июля, 16:51
ГД приняла закон о доступе родителей подростков к данным об их здоровье
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