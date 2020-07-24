В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 7104

"За последние сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 44 и достигло 7104 человека", - сказал собеседник агентства.

Число летальных исходов остается прежним - 58 случаев с начала пандемии.

Полностью от болезни излечились 5851 (82%) человек, сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 133 человека, 58 - были выписаны.