Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574882966.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 7104
Число заболевших коронавирусом в Таджикистане по состоянию на вечер пятницы увеличилось на 44 и достигло 7104, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
таджикистан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_513:0:2561:2048_1400x0_80_0_0_dccd2dde40e566cc62d11249b2b2d1e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, таджикистан, общество

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 7104

17:56 24.07.2020
360
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 24 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших коронавирусом в Таджикистане по состоянию на вечер пятницы увеличилось на 44 и достигло 7104, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"За последние сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 44 и достигло 7104 человека", - сказал собеседник агентства.
Число летальных исходов остается прежним - 58 случаев с начала пандемии.
Полностью от болезни излечились 5851 (82%) человек, сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 133 человека, 58 - были выписаны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
101000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТаджикистанОбщество
Рекомендуем
Люди возлагают цветы к Мемориальному комплексу
В Эстонии перезахоронили останки 98 советских воинов
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Представители МИД Индии и Китая обсудили ситуацию на границе
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Во Флориде число случаев коронавируса превысило 400 тысяч
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала
Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Решетников прокомментировал решение ВТО по энергокорретировкам
Здание Совета Федерации РФ
СФ одобрил закон о доступе родителей к информации о здоровье подростков
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас разъяснил работу мер для защиты территориальной целостности России
Работа референс-лаборатории в Душанбе
Таджикистан заинтересован испытанием российской вакцины от COVID-19
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В КБР закрыли третий из семи госпиталей для лечения пациентов с COVID-19
Коронавирус
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Цех розлива водки
Минфин предложил повысить минимальную цену на непищевой спирт
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Черногории на священника завели дело после молебна из-за Святой Софии
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде обвинили Лондон в использовании фейков из-за ситуации с RT
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ингушетии осудили участников конфликта с полицейскими в больнице
Туристы с чемоданами в аэропорту
Россия сняла ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Лента новостейМолния