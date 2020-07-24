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В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 7104
Число заболевших коронавирусом в Таджикистане по состоянию на вечер пятницы увеличилось на 44 и достигло 7104, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:56
2020-07-24T17:56
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
таджикистан
общество
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, таджикистан, общество