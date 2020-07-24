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В Черногории на священника завели дело после молебна из-за Святой Софии
Полиция Черногории возбудила уголовное дело в отношении священника Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице за несоблюдение мер борьбы с коронавирусом... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:50
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, коронавирус covid-19, патриарх сербский ириней, юнеско, черногория, стамбул, реджеп тайип эрдоган, подгорица (город), в мире

В Черногории на священника завели дело после молебна из-за Святой Софии

17:50 24.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Полиция Черногории возбудила уголовное дело в отношении священника Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице за несоблюдение мер борьбы с коронавирусом после литургии в связи с превращением Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, сообщило МВД республики.
В Сербии и Черногории, которые с переменным успехом боролись с османским владычеством на Балканах с XIV по XX века, новость об изменении статуса и первом после 1934 года пятничном намазе в Айя-Софии вызвала резонанс. Патриарх Сербский Ириней еще 13 июля призвал власти Турции оставить объект в качестве музея с возможностью проведения как христианских, так и исламских религиозных служб.
Собор Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 15:01Религия и мировоззрение
Источник: РПЦ считает решение об изменении статуса Святой Софии поспешным
В храмах Черногории в пятницу прошли литургии и звонили колокола из-за изменения статуса Святой Софии в Стамбуле. Митрополит Амфилохий возглавил службу в соборном храме Воскресения Христова в Подгорице и назвал превращение Айя-Софии в мечеть "безумием". Черногорские полицейские во время литургии вели съемку в храме, а затем вручили приходскому священнику Бранко Вуячичу повестку и заявили, что против него возбуждено уголовное дело.
"Полиция около 9.30 (10.30 мск) в соборном храме Воскресения Христова в Подгорице обнаружила около 40 граждан во время исполнения религиозного обряда, в котором участвовал Б.В. Тем самым нарушена мера минздрава о собраниях граждан, которой ограничено присутствие максимально 40 человек на открытом пространстве и 20 – в помещениях с обязательным соблюдением дистанции в минимум два метра", - сообщило управление полиции. Уточняется, что уголовное дело против священника возбуждено по статье "невыполнение мер здравоохранения по противодействию инфекции COVID-19".
Президент Турции Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Неочевидные последствия первого намаза в Святой Софии
Ранее уголовные дела по той же статье были возбуждены в отношении митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще десятка духовных лиц СПЦ в Черногории. Шаг властей по отношению к протоиерею митрополия назвала "продолжением насилия над Церковью".
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Храм Святой Софии - Айя-София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Распространение нового коронавирусаСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииКоронавирус COVID-19Патриарх Сербский ИринейЮНЕСКОЧерногорияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганПодгорица (город)В мире
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