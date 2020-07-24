В Черногории на священника завели дело после молебна из-за Святой Софии

"Полиция около 9.30 (10.30 мск) в соборном храме Воскресения Христова в Подгорице обнаружила около 40 граждан во время исполнения религиозного обряда, в котором участвовал Б.В. Тем самым нарушена мера минздрава о собраниях граждан, которой ограничено присутствие максимально 40 человек на открытом пространстве и 20 – в помещениях с обязательным соблюдением дистанции в минимум два метра", - сообщило управление полиции. Уточняется, что уголовное дело против священника возбуждено по статье "невыполнение мер здравоохранения по противодействию инфекции COVID-19".