Совфед заменит сенаторам удостоверения и значки из-за принятия поправок

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Совете Федерации пройдёт замена всех удостоверений и значков сенаторов в связи с вступлением в силу поправок в Конституцию РФ.

Эти поправки, в частности, поменяли наименование членов верхней палаты - теперь они не члены Совета Федерации, а сенаторы.

"Совет Федерации готовит замену всех удостоверений, там будет значиться новое наименование "сенатор", - сказала на заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Также, по ее словам, будут заменены все нагрудные значки членов Совфеда.

"Раньше там было безлично написано "Совет Федерации", теперь будет "сенатор РФ", - сказала Матвиенко

По ее словам, это "очень правильное и своевременное" решение.