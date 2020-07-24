https://ria.ru/20200724/1574881901.html
Совфед заменит сенаторам удостоверения и значки из-за принятия поправок
В Совете Федерации пройдёт замена всех удостоверений и значков сенаторов в связи с вступлением в силу поправок в Конституцию РФ. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:44
2020-07-24T17:44
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
В Совете Федерации
пройдёт замена всех удостоверений и значков сенаторов в связи с вступлением в силу поправок в Конституцию РФ.
Эти поправки, в частности, поменяли наименование членов верхней палаты - теперь они не члены Совета Федерации, а сенаторы.
"Совет Федерации готовит замену всех удостоверений, там будет значиться новое наименование "сенатор", - сказала на заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Также, по ее словам, будут заменены все нагрудные значки членов Совфеда.
"Раньше там было безлично написано "Совет Федерации", теперь будет "сенатор РФ", - сказала Матвиенко
.
По ее словам, это "очень правильное и своевременное" решение.
Как говорится в принятом Совфедом постановлении, новые удостоверения и значки будут изготовлены до 1 октября этого года, обмен старых документов и нагрудных знаков на новые будет завершён до 31 декабря 2020 года.