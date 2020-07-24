Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574881730.html
Таджикистан заинтересован испытанием российской вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода заявил РИА Новости, что страна внимательно следит за испытаниями вакцины от нового коронавируса в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:41
коронавирус covid-19
здоровье - общество
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080496_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_7cd37e59269ee6437a0519dba3c103d4.jpg
https://ria.ru/20200722/1574736187.html
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080496_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_7cd37e59269ee6437a0519dba3c103d4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080496_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_9721ea82ca50c08d3b76869d36a1c4b5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080496_511:0:2559:2048_1400x0_80_0_0_54b0d554ac898897d57510a62d1c4dac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, таджикистан

Таджикистан заинтересован испытанием российской вакцины от COVID-19

17:41 24.07.2020
697
© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан Работа референс-лаборатории в Душанбе
Работа референс-лаборатории в Душанбе
© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан
ДУШАНБЕ, 24 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода заявил РИА Новости, что страна внимательно следит за испытаниями вакцины от нового коронавируса в России и отметил, что как только они пройдут, Душанбе попросит РФ предоставить ее.
"Мы внимательно и заинтересованно следим за доклиническими испытаниями вакцины от COVID-19. Как только она пройдет клинические испытания, мы обратимся с российским коллегам с просьбой предоставить ее нам", - сказал он.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
22 июля, 17:48Распространение нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 7015
Министр выразил благодарность РФ за предоставленную гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавируса. "Мы получили достаточное количество тестов на коронавирус из РФ и в скором времени получим еще", - добавил он.
По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 с самого высокого уровня, который был достигнут в середине мая, к концу июня снизился в 15 раз. Он сообщил, что пик заболеваемости прошел, и сейчас в Таджикистане стабилизируется распространение этого заболевания. Касаясь достоверности тестов на коронавирус, министр сказал, что в начале пандемии в Таджикистане (с 30 апреля) она составляла 60%, но с развитием опыта у специалистов – вирусологов их достоверность сейчас составляет 93%.
"Для своевременного диагностирования COVID-19 на лабораторном уровне в Таджикистан было завезено 183600 экспресс – тестов: из КНР — 110 тысяч, из России — 27 тысяч, из Кувейта — 25 тысяч и из Узбекистана — 21,6 тысячи", - сообщил Абдуллозода.
"Статистика, которую дает минздрав, является точной и обоснованной. По каждому летальному случаю квалифицированные специалисты дают заключение на основе анализов и исследований. Статистика, которая собирается и публикуется в некоторых соцсетях, недостоверна, так как без лабораторных анализов никто не может утверждать, это коронавирус или нет", - отметил министр здравоохранения и соцзащиты Таджикистана.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
500001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТаджикистан
Рекомендуем
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Посольство опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию россиян
Паспорт гражданина Российской Федерации
Генерал ФСБ раскритиковал идею вернуть графу "национальность" в паспорт
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед заменит сенаторам удостоверения и значки из-за принятия поправок
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 7104
Статуя Фемиды в суде
Сбившему корову калининградцу отказали в компенсации за разбитую машину
Кран в ванной комнате
В Ясногорске почти 15 тысяч человек остались без холодной воды
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон намерен встретиться с лидером Приднестровья 28 июля
Люди возлагают цветы к Мемориальному комплексу
В Эстонии перезахоронили останки 98 советских воинов
Коронавирус
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Диспансеризация
Совфед разрешил давать день на диспансеризацию работнику старше 40 лет
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Черногории на священника завели дело после молебна из-за Святой Софии
Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Решетников прокомментировал решение ВТО по энергокорретировкам
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ингушетии осудили участников конфликта с полицейскими в больнице
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала
Разработка вакцины от коронавируса
"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Лента новостейМолния