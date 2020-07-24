Таджикистан заинтересован испытанием российской вакцины от COVID-19

ДУШАНБЕ, 24 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода заявил РИА Новости, что страна внимательно следит за испытаниями вакцины от нового коронавируса в России и отметил, что как только они пройдут, Душанбе попросит РФ предоставить ее.

"Мы внимательно и заинтересованно следим за доклиническими испытаниями вакцины от COVID-19 . Как только она пройдет клинические испытания, мы обратимся с российским коллегам с просьбой предоставить ее нам", - сказал он.

Министр выразил благодарность РФ за предоставленную гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавируса. "Мы получили достаточное количество тестов на коронавирус из РФ и в скором времени получим еще", - добавил он.

По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 с самого высокого уровня, который был достигнут в середине мая, к концу июня снизился в 15 раз. Он сообщил, что пик заболеваемости прошел, и сейчас в Таджикистане стабилизируется распространение этого заболевания. Касаясь достоверности тестов на коронавирус, министр сказал, что в начале пандемии в Таджикистане (с 30 апреля) она составляла 60%, но с развитием опыта у специалистов – вирусологов их достоверность сейчас составляет 93%.

"Для своевременного диагностирования COVID-19 на лабораторном уровне в Таджикистан было завезено 183600 экспресс – тестов: из КНР — 110 тысяч, из России — 27 тысяч, из Кувейта — 25 тысяч и из Узбекистана — 21,6 тысячи", - сообщил Абдуллозода.

"Статистика, которую дает минздрав, является точной и обоснованной. По каждому летальному случаю квалифицированные специалисты дают заключение на основе анализов и исследований. Статистика, которая собирается и публикуется в некоторых соцсетях, недостоверна, так как без лабораторных анализов никто не может утверждать, это коронавирус или нет", - отметил министр здравоохранения и соцзащиты Таджикистана.