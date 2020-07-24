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Совфед разрешил давать день на диспансеризацию работнику старше 40 лет
Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:32
2020-07-24T17:32
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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совет федерации рф, общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совфед
на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации.
Изменения вносятся в статью 185.1 Трудового кодекса РФ.
Закон расширяет установленные действующим законодательством гарантии работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления гражданам старше 40 лет освобождения на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними должности и среднего заработка для прохождения диспансеризации.
В документе отмечается, что работник обязан подтвердить использование освобождения от работы для диспансеризации справкой медорганизации, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.
Предполагается, что новые нормы повысят доступность диспансеризации, обеспечат сохранение здоровья работающего населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни, сокращение периодов временной нетрудоспособности и повышение качества жизни.